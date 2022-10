Mina Settembre 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 16 ottobre

Questa sera, domenica 16 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Mina Settembre 2, la nuova stagione di avventure dell’assistente sociale del consultorio del Rione Sanità di Napoli, interpretata da Serena Rossi, diretta da Tiziana Aristarco. In tutto andranno in onda sei puntate per sei prime serate. Scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante, la serie tv è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Nel primo episodio di questa sera, il quinto di questa seconda stagione, intitolato Cosa resta di noi, Mina si vede costretta a tornare a Procida nello stesso bed & breakfast dove aveva alloggiato insieme al fratello Gianluca. Un personaggio piuttosto bizzarro, infatti, si nasconde nella struttura con il figlio e Mina intende approfondire. Intanto, Claudio vuole avere un figlio da lei e nella mente della donna cominciano ad affacciarsi dei dubbi riguardo all’ipotesi di diventare mamma.

Nel secondo episodio della serata, intitolato Sorprese, Mina Settembre riceve una proposta inaspettata da parte di Claudio. L’uomo, infatti, le chiede di mollare tutto e di partire insieme a lui in barca a vela. La donna continua ad avere dei dubbi sul ritorno di fiamma con il suo ex marito. È consapevole però, che se intende salvare il matrimonio, l’unica scelta che ha è partire. Il suo lavoro si metterà per l’ennesima volta di traverso. Una persona a cui Mina tiene tantissimo, infatti, corre il rischio di finire in una casa famiglia, così Settembre è pronta a mettersi a sua disposizione e a lanciarsi in questo nuovo caso.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Mina Settembre 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Al fianco della protagonista, Serena Rossi, ci sono tanti altri attori come: Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Marina Confalone e – new entry di questa nuova stagione – Marisa Laurito nel ruolo di Rosa, la zia di Mina. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Serena Rossi è Mina Settembre

Giorgio Pasotti è Claudio De Carolis

Christiane Filangieri è Irene Pironti

Valentina D’Agostino è Titti Ferrari D’Aragone

Nando Paone è Rudi Trapanese

Rosalia Porcaro è Rosaria

Michele Rosiello è Giordano

Francesco Di Napoli è Gianluca

Ruben Rigillo è Vittorio Settembre

Primo Reggiani è Max

Massimo Wertmüller è il Generale

Davide Devenuto è Paolo

Antonia Liskova è Giulia

Marisa Laurito è Rosa

Streaming e tv

Dove vedere la terza puntata di Mina Settembre 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.