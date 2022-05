Chi è Mika, il conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022

Chi è Mika, il conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022? L’appuntamento musicale internazionale quest’anno prende vita in Italia, nello specifico a Torino, e sono tre i conduttori scelti per seguire l’evento. Oltre a Mika, figurano Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Ma cosa sappiamo del cantante inglese? Scopriamolo insieme.

Chi è Mika: età, programmi, Instagram

Mika, classe 1983, è un cantante libanese naturalizzato britannico che ha dato prova della sua versatilità sia come cantante che come conduttore. Voce amatissima a livello internazionale sin dai tempi di “Grace Kelly” nel 2006, il cantante è molto apprezzato anche dal pubblico italiano. Oltre ad una carriera musicale brillante, Mika è anche uno showman e ha preso parte come giudice a diverse edizioni di X Factor. Ha realizzato programmi come Stasera casa Mika oppure Mika Love Paris. Ma l’Eurovision Song Contest lo vede condividere il palco con altri due grandi nomi italiani. Per annunciare la sua partecipazione al concerto internazionale, Mika ha preso parte anche al Festival di Sanremo 2022 come ospite. Su Instagram è ben presente e seguito da 1,5 milioni di fan. Dal punto di vista sentimentale, il cantante è legato da 15 anni ormai ad Andreas Dermanis. Ha fatto coming out nel 2012.

Eurovision Song Contest 2022 streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e streaming? L’appuntamento musicale internazionale va in onda in diretta da Torino sui piccoli schermi di Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini si occupa della messa in onda dell’evento in prima serata. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando così come al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo tramite pay-tv di Sky può farlo al tasto 101. Se vi interessa seguire l’appuntamento musicale via streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. La diretta è disponibile anche via radio con Rai Radio 2.