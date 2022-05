Eurovision 2022: conduttori, ospiti, cantanti in gara, come si vota, quante puntate e streaming

L’Eurovision Song Contest è un evento musicale a carattere mondiale che, per l’edizione 2022, torna in Italia. Il merito va alla vittoria dell’edizione precedente del nostro paese grazie alla performance dei Maneskin con Zitti e buoni, brano già vincitore del Festival di Sanremo 2021. La 66esima edizione dell’Eurovision si svolge come da tradizione per tre giorni e parte il 10 maggio per poi concludersi il 14 maggio con la finalissima. Per l’Italia si tratta della terza edizione svoltasi sul territorio nazionale: la prima nel 1965 e la seconda nel 1991. Ma cosa sappiamo della nuova edizione dell’Eurovision Song Contest? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chi sono i conduttori

L’edizione 2022 ha annunciato i suoi conduttori nel corso del Festival di Sanremo con la complicità di Amadeus. A condurre l’Eurovision Song Contest è un cast corale composto da nomi interessanti ben noti al pubblico italiano: si tratta di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Tutti e tre saranno protagonisti dell’evento, oltre che accompagnarlo. Come ha raccontato Emanuele Cristofoli a La Stampa: “Lo show iniziale della seconda semifinale sarà affidato ad Alessandro Cattellan che mostrerà il carattere divertente degli italiani; sorrideremo dei nostri stereotipi, saremo autoironici. L’opening della finale dell’Eurovision 2022 vedrà il collegamento live con i ragazzi di Rockin’ 1000 da piazza San Carlo e quando le immagini arriveranno in studio troveranno Laura Pausini che si prenderà un momento costruito apposta per lei con cambi di scena importanti e un pot-pourri delle sue hit in ben 5 lingue diverse. Sempre durante la finale Mika avrà un suo medley di canzoni e approfitterà per lanciare in mondovisione il nuovo singolo. La sua sarà una performance nella performance”.

Eurovision 2022: cantanti in gara

All’Eurovision partecipano tantissimi paesi da ogni parte d’Europa, ma quest’anno in gara figurano anche diversi italiani. Naturalmente per l’Italia sono schierati in prima fila Mahmood e Blanco che hanno vinto il Festival di Sanremo 2022 con Brividi. Sul palco torinese ci sarà anche Achille lauro che rappresenta San Marino dopo aver vinto il concorso. I Paesi in gara sono 40: la Russia non prenderà parte all’evento. Di seguito ecco i cantanti, i paesi e le relative canzoni che partecipano all’Eurovision Song Contest:

Albania: Ronela Hajati con “Sekret”

Armenia: Rosa Linn, con “Snap”

Australia: Sheldon Riley con “Not The Same”

Austria: Lum!x ft Pia Maria con “Halo”

Azerbaijan: Nadir Rustamli, con “Fade To Black”

Belgio: Jérémie Makiese con “Miss You”

Bulgaria: Intelligent Music Project con “Intention”

Croazia: Mia Dimšić con “Guilty Pleasure”

Cipro: Andromache con “Ela”

Repubblica Ceca: We Are Domi con “Lights Off”

Danimarca: REDDI con “The Show”

Estonia: Stefan con “Hope”

Finlandia: The Rasmus con “Jezebel”

Francia: Alvan & Ahez con “Fulenn”

Georgia: Circus Mircus con “Lock Me In”

Germania: Malik Harris con “Rockstars”

Grecia: Amanda Tenfjord con “Die Together”

Islanda: Sigga, Beta, Elìn con “Með Hækkandi Sól”

Irlanda: Brooke con “That’s Rich”

Israele: Michael Ben-David con “I.M”

Italia: Mahmood & Blanco con “Brividi”

Lettonia: Citi Zēni con “Eat Your Salad”

Lituania: Monika Liu con “Sentimental”

Malta: Emma Muscat con “I Am What I Am”

Moldavia: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov con “Trenulețul”

Montenegro: Vladana con “Breathe”

Olanda: S10 canzone “De Diepte”

Macedonia del Nord: Andrea con “Circles”

Norvegia: Subwoolfer con “Give That Wolf A Banana”

Polonia: Ochman con “River”

Portogallo: Maro con “Saudade Saudade”

Romania: WRS con “Llámame”

San Marino: Achille Lauro con “Stripper”

Serbia: Konstrakta con “In Corpore Sano”

Slovenia: LPS (Last Pizza Slice) con “Disko”

Spagna: Chanel con “SloMo”

Svezia: Cornelia Jakobs con “Hold Me Closer”

Svizzera: Marius Bear con “Boys Do Cry”

Ucraina: Kalush Orchestra con “Stefania”

Regno Unito: Sam Ryder con “Space Man”

Ospiti

Chi sono gli ospiti dell’edizione 2022 dell’Eurovision? L’elenco è sempre più ricco, soprattutto per quanto riguarda i nomi italiani. Tra i più ghiotti figurano sicuramente i Maneskin, grazie ai quali è stato possibile ospitare l’evento in Italia. Atteso anche Diodato, che si riscatterà dell’edizione 2020 di Sanremo vinta nel pieno della pandemia. L’elenco di ospiti per il 12 maggio include anche Il Volo. Per il 10 maggio, invece sono attesi il produttore Dardust, Benny Benassi e Sophie and the giants.

Come si vota

Come si vota all’Eurovision Song Contest? Le regole in realtà sono molto semplici: gli italiani non potranno votare per l’Italia in gara. Utilizzando il televoto, il risultato considera i voti del pubblico al 50%. Il restante è dato dalla preferenza di giurie composte da esperti del settore. Qual è il sistema di voto? Al termine di ogni esibizione viene avviato un televoto che resterà aperto per circa 15 minuti e soltanto in quel caso è possibile esprimere la preferenza tra i paesi in gara. Come si determina il vincitore? Sommando le classifiche dei paesi in gara e i voti delle giurie.

Eurovision 2022 quante puntate

Da quante puntate è composto l’Eurovision Song Contest? L’appuntamento musicale è diviso in tre puntate totali, in partenza da martedì 10 maggio 2022 per poi terminare sabato 14 maggio 2022 con la finalissima. Il mega concerto è infatti diviso in due primi step per poi organizzare una finale complessiva. Ecco le date delle puntate:

Prima puntata: martedì 10 maggio 2022

Seconda puntata: giovedì 12 maggio 2022

Terza e ultima puntata: sabato 14 maggio 2022

Streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e streaming? L’appuntamento musicale internazionale va in onda in diretta da Torino sui piccoli schermi di Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini si occupa della messa in onda dell’evento in prima serata. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando così come al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo tramite pay-tv di Sky può farlo al tasto 101. Se vi interessa seguire l’appuntamento musicale via streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. La diretta è disponibile anche via radio con Rai Radio 2.