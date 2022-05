Eurovision 2022, location: dove si svolge la gara a Torino

Quando i Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest l’anno scorso, in Italia è partita la caccia alla città perfetta per ospitare il concerto internazionale nel belpaese. E, dopo una lunga riflessione, è stata scelta Torino come meta di destinazione. La città ospita infatti la nuova edizione del mega concerto, che torna in Italia per la terza volta a distanza di decenni grazie alla vittoria dei Maneskin. Ma cosa sappiamo sulla location dell’evento?

La location dell’Eurovision 2022

Diverse città italiane hanno inviato la propria candidatura per rappresentare l’Italia e accogliere l’Eurovision Song Contest. Ma ha vinto la richiesta della sindaca di Torino, Chiara Appendino. Una preferenza che ha quindi sbaragliato la concorrenza come Milano, Bologna, Pesaro e Rimini. “La città di Torino dispone di tutti requisiti richiesti ed è dotata di una location particolarmente adatta e funzionale ad accogliere l’iniziativa, situata sul territorio cittadino nelle immediate vicinanze del centro”, aveva raccontato tempo fa la sindaca, riferendosi a quella che oggi è stata scelta come location dell’evento, ovvero lo stadio Para Alpitour, conosciuto ai più anche come il Palasport Olimpico. Questa struttura, molto ampia, sorge nel quartiere di Santa Rita all’interno del parco di Piazza d’Armi e si trova a poca distanza dallo Stadio Olimpico Grande Torino. A febbraio hanno svelato la bozza della scenografia del palcoscenico realizzata da Francesca Montinaro.

Streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e streaming? L’appuntamento musicale internazionale va in onda in diretta da Torino sui piccoli schermi di Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini si occupa della messa in onda dell’evento in prima serata. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando così come al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo tramite pay-tv di Sky può farlo al tasto 101. Se vi interessa seguire l’appuntamento musicale via streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. La diretta è disponibile anche via radio con Rai Radio 2.