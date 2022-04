Migliori nemici: il cast (attori) completo del film

Migliori nemici è un film del 2019 che racconta la storia vera di Ann Atwater, un’attivista per i diritti civili degli afroamericani che ha partecipato ad una charrette in Carolina del Nord negli anni ’70. Tratta dal libro “The Best of Enemies: Race and Redemption in the New South”, la storia segue Ann Atwater e C.P. Ellis lavorare insieme per trovare un accordo su come far coesistere bianchi e neri nella loro comunità. Il film arriva in prima serata su Rai 1, ma chi troviamo nel cast? Scopriamolo insieme.

Il cast

Chi recita nel cast di Migliori nemici lo vediamo subito. La protagonista, Ann Atwater, è interpretata da Taraji P. Henson, attrice ben nota al pubblico per aver recitato in film come “Il curioso caso di Benjamin Button”, “Il diritto di Contare” e per serie TV come “Empire” ed “Eli Stone”. Ad interpretare invece il leader del Ku Klux Klan E.P. Ellis è Sam Rockwell, vincitore dell’Orso d’argento al Festival di Berlino per “Confessioni di una mente pericolosa” e del premio Oscar come migliore attore non protagonista per “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”. Di seguito vi alleghiamo tutti gli attori e le attrici del cast con i rispettivi personaggi:

Taraji P. Henson: Ann Atwater

Sam Rockwell: Claiborne Paul Ellis

Babou Ceesay: Bill Riddick

Anne Heche: Mary Ellis

Wes Bentley: Floyd Kelly

Nick Searcy: Garland Keith

Bruce McGill: Carvie Oldham

John Gallagher Jr.: Lee Trombley

Nicholas Logan: Wiley Yates

Gilbert Glenn Brown: Howard Clement

Migliori nemici streaming e TV

Ora che abbiamo visto chi c’è nel cast di Migliori nemici, scopriamo dov’è possibile vedere il film in diretta TV e live streaming. Come già anticipato, la pellicola va in onda su Rai 1 mercoledì 13 aprile 2022, alle ore 21:25. Per seguire in diretta televisiva il film è necessario sintonizzarsi sul primo canale di Viale Mazzini, disponibile in chiaro sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere al servizio di RaiPlay, gratuito previa registrazione.