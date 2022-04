Migliori nemici: trama, storia vera, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 13 aprile 2022, va in onda su Rai 1 il film Migliori nemici, una pellicola drammatica del 2019 diretta da Robin Bissell. La trama è l’adattamento cinematografico del libro di Osha Gray Davidson, intitolato “The Best of Enemies: Race and Redemption in the New South”. Gli eventi si ispirano alla storia vera di Ann Atwater e di C.P. Ellis. Di seguito scopriamo tutti i dettagli relativi al film.

Trama e storia vera

La storia è ambientata negli anni ’70 e si ispira a quanto accaduto realmente all’attivista afroamericana Ann Atwater e C.P. Ellis, uno dei maggiori esponenti del Ku Klux Klan. In quel periodo l’America stava attraversando un periodo complicato. Le lotte contro la segregazione razziale si erano ormai concluse a favore dei diritti delle persone di colore. Tuttavia in Carolina del Nord in molti non accettavano di buon grado l’integrazione, soprattutto tra studenti. Di fatto scoppia un terribile incendio in una scuola per studenti di colore nella città di Durham e questo porta a diversi scontri fisici. Bill Riddick a quel punto cerca di utilizzare il dialogo come via d’uscita e sceglie la charette, un dibattito all’interno di una comunità che termina con una votazione pubblica. Lo scopo è far sì che siano gli abitanti dello Stato a decidere il futuro delle proprie istituzioni scolastiche e quindi chi può frequentarle. Riddick sceglie due rappresentanti delle due fazioni: C.P. Ellis a capo del Ku Klux Klan e l’attivista Ann Atwater. Entrambi questi personaggi sono realmente esistiti. In particolare Ann Atwater ha vissuto fino al 2016 e ha sempre lottato per il raggiungimento dei diritti civili.

Migliori nemici: il cast del film

Ora che abbiamo analizzato la trama per sommi capi, scopriamo invece chi fa parte del cast di Migliori nemici. La protagonista è interpretata da Taraji P. Henson. Di seguito ecco il cast completo con i nomi degli attori e i rispettivi personaggi:

Taraji P. Henson: Ann Atwater

Sam Rockwell: Claiborne Paul Ellis

Babou Ceesay: Bill Riddick

Anne Heche: Mary Ellis

Wes Bentley: Floyd Kelly

Nick Searcy: Garland Keith

Bruce McGill: Carvie Oldham

John Gallagher Jr.: Lee Trombley

Nicholas Logan: Wiley Yates

Gilbert Glenn Brown: Howard Clement

Streaming e TV

Dove vedere Migliori nemici in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, arriva in prima serata su Rai 1 mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 21:25. Per seguire il film in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire in live streaming la storia può accedere a RaiPlay, il servizio gratuito messo a disposizione da Viale Mazzini e che permette, previa registrazione, di accedere a tutti i contenuti trasmessi in chiaro in televisione.