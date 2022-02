Matteo Romano, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2022: età, canzoni, biografia, Virale, vita privata, Instagram, Tik Tok, fidanzata

Chi è Matteo Romano, cantante in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Virale? Si tratta di uno dei primi tre classificati di Sanremo Giovani, che in quanto tale ha ottenuto il pass per accedere alla 72esima edizione del Festival. Quest’anno infatti non ci sarà la categoria delle Nuove Proposte, ma tutti i 25 cantanti in gara fanno parte dei Big. Tra i giovani più interessanti, molto seguito sui social, in particolare su Tik Tok, spera di sfruttare l’occasione di Sanremo 2022 per farsi conoscere dal grande pubblico. Ecco chi è Matteo Romano, l’età, la biografia, la carriera, le canzoni, la vita privata, la fidanzata e il profilo Instagram del cantante di Sanremo 2022.

Chi è, carriera, biografia

Ha ottenuto la grande chance di cantare a Sanremo 2022, direttamente tra i Big, grazie al terzo posto ottenuto nella finale di Sanremo Giovani. Originario di Cuneo, in Piemonte, è nato nel 2002. Da sempre appassionato di musica, ha studiato canto e pianoforte. Il giovanissimo cantante è una vera e propria star di Tik Tok: ogni suo video diventa virale e in pochissimo tempo ha raggiunto ben 350mila followers. Un numero destinato ad esplodere dopo la vetrina del Festival.

Nel marzo del 2020 ha scelto di pubblicare un video per la prima volta cantando al pianoforte la canzone Concedimi. Questa in pochissimo tempo è diventata virale, consentendo al ragazzo di farsi conoscere dal grande pubblico. Lo scorso novembre il suo primo singolo è approdato su Spotify raggiungendo i 22 milioni di ascolti, diventando a gennaio disco di platino. Oltre a Concedimi, ricordiamo anche un’altra sua canzone molto apprezzata, Casa di Specchi.

Nel 2021 Matteo ha partecipato al Sanremo Giovani con il brano Testa e croce e, superando oltre 700 altri candidati, è arrivato al terzo posto, conquistando un posto tra i Big del Festival. Alcune curiosità: ha due fratelli gemelli, Jacopo e Simone. Lui è il gemello eterozigote del terzetto. Parlando del loro rapporto, Matteo ha dichiarato: “Purtroppo loro non sanno cantare, sono più sportivi e gli piace giocare alla PlayStation“. Ha ereditato la passione per la musica dai genitori. Il padre lo ha direzionato verso il cantautorato stile De André, mentre la madre preferiva fargli ascoltare i Red Hot Chili Peppers.

Vita privata: fidanzata e Instagram

Non sappiamo molto sulla sua vita privata, in particolare se sia fidanzato o meno, come si chiedono i suoi fan. Si tratta infatti di un ragazzo timido e molto riservato. Attivissimo sui social, Matteo Romano ha un account Instagram da decine di migliaia di follower. Molto più famoso è su TikTok, il social che gli ha dato il primo vero successo.