Chi è Matteo Berrettini, il campione di tennis ospite del Festival di Sanremo 2022

Stasera al Festival di Sanremo 2022 sarà ospite Matteo Berrettini (Roma, 12 aprile 1996), tennista italiano, numero 6 della classifica ATP. Considerato uno dei più forti tennisti italiani di tutti i tempi, è l’unico ad aver disputato la finale del torneo di Wimbledon. È stato semifinalista agli US Open e agli Australian Open e ha raggiunto i quarti di finale in tutte le prove del Grande Slam. Ha conquistato cinque titoli ATP, tra i quali il Queen’s Club, su un totale di otto finali disputate. Nel gennaio 2022 si è attestato alla posizione numero 6 del ranking ATP, la seconda migliore raggiunta da un tennista italiano dall’introduzione del sistema di calcolo computerizzato nel 1973. Nel circuito è conosciuto con il soprannome di “The Hammer” (il martello), per via dei suoi potenti colpi di servizio e dritto.

Biografia

Figlio di Luca Berrettini e di Claudia Bigo, venne introdotto al tennis dal fratello minore Jacopo, anch’egli tennista. Il primo a impartirgli insegnamenti tennistici fu, dal 2003 al 2010, Raoul Pietrangeli, maestro e direttore tecnico del Circolo della Corte dei Conti di Roma. Si trasferì poi al Circolo Canottieri Aniene, sempre a Roma, sotto la guida dell’attuale coach Vincenzo Santopadre. Disputa il suo primo incontro da professionista nell’agosto del 2013 al Futures Italy F21 e viene sconfitto al primo turno da Viktor Galović al tie-break del set decisivo. Nel novembre del 2014 prende parte a Ortisei al suo primo torneo Challenger e viene sconfitto al primo turno da Dustin Brown. Il 18 marzo del 2015 vince il suo primo incontro nel circuito professionistico al torneo Futures Turkey F11 di Adalia, sconfiggendo per 6-2, 6-0 il serbo Miki Janković. Supera anche il secondo turno prima di arrendersi nei quarti a Edoardo Eremin. Il 28 marzo 2015 Matteo Berrettini conquista in coppia con Filippo Baldi il suo primo trofeo Futures in doppio, battendo in tre set la coppia Edoardo Eremin/Lorenzo Sonego nel torneo Turkey F12 di Adalia. Il 6 aprile del 2015 entra per la prima volta nelle classifiche ATP, alle posizioni nº 1674 in singolare e 1156 in doppio. Da qui parte la sua grande carriera che lo vede ora al numero 6 della classifica mondiale. La grande notorietà lo ha portato stasera al Festival di Sanremo 2022 in qualità di ospite. Un modo per farsi conoscere ancora di più dai suoi connazionali.

Vita privata: la fidanzata

Chi è la fidanzata di Matteo Berrettini? Il tennista romano, primo italiano finalista a Wimbledon ed eliminato in semifinale agli Australian Open 2022, ha trovato l’amore nel suo settore e galeotto fu proprio il campo da tennis: il campione è felicemente fidanzato con la collega Ajla Tomljanovic, atleta croata naturalizzata australiana, tennista affermata che ha partecipato a tutti gli slam e che nel 2014 ha vinto il Roland Garros. Prima di lei, Berrettini era legato a Lavinia Ancelotti, anche lei tennista. Ma chi è Ajla Tomljanovic? La ragazza è nata a Zagabria il 7 maggio 1993, ha tre anni in più di Matteo (che è classe 1996) ed è figlia di Ratko, campione europeo di pallamano nel 1992 e nel 1993, ed Emina, di origini bosniache. Pratica sport dall’età di sei anni e tra le sue vittorie si ricorda il trionfo al Roland Garros 2014 contro la numero 3 al mondo Agnieszka Radwańska. Nel 2015 si è legata a un altro tennista, il connazionale Nick Kyrgios, ma due anni dopo, per un tradimento di lui, la relazione si è interrotta. Su Instagram (IG @ajlatom) ha oltre 100mila follower.