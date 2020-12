Masterchef 10: le anticipazioni sulla seconda puntata, 24 dicembre

Masterchef 10: anticipazioni seconda puntata, 24 dicembre

Questa sera, giovedì 24 dicembre 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la seconda puntata di Masterchef 10 che vedrà i tre giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli) alle prese con aspiranti chef. Ma cosa succederà stasera, 24 dicembre? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Cinque grembiuli bianchi già assegnati, restano ancora tanti grembiuli grigi da trasformare in bianchi per accedere così, ufficialmente, alla Masterclass. Dopo la prima fase dei Live Cooking, in cui avevano convinto senza però ottenere l’unanimità dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, gli aspiranti concorrenti di MasterChef Italia affrontano le Sfide: o dentro o fuori, senza possibilità di appello, per dimostrare di meritare il tanto ambito grembiule bianco. Saranno 21 gli aspiranti chef che combatteranno per guadagnare il titolo di decimo Masterchef italiano: i 16 posti ancora liberi saranno assegnati tra i 28 grembiuli grigi emersi dopo la prima fase – quelli che avevano ottenuto solo due sì e quelli che ne avevano ricevuto uno ma con la firma del giudice favorevole, disposto a “metterci la faccia”. Ad attenderli ci saranno Ilda, Alessandra, Irish, Azzurra e Antonio che, ottenendo 3 sì durante i Live Cooking, sono già entrati nelle cucine di MasterChef Italia. Ma per i cuochi amatoriali, la gioia dell’ingresso nella classe di quest’anno durerà poco. I tre giudici li sottoporranno subito, infatti, a una prova complessa che li obbligherà a mettersi in discussione e ad abbandonare le loro sicurezze. La prima Mystery Box di quest’anno sarà incentrata sul colore nero, lo stesso colore del grembiule che attende i peggiori di questa prima sfida: se i migliori potranno subito salire in balconata, per tutti gli altri arriverà il primo, temutissimo, Pressure Test di stagione, che decreterà anche il primo eliminato.

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata di Masterchef 10 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Il prossimo anno poi la messa in onda in chiaro su Tv8. Non solo diretta tv. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. Vi siete persi qualche puntata? Niente panico, grazie alla funzione on demand di MySky, potrete recuperare i vari episodi facilmente. Previste poi repliche durante la settimana.

