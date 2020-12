Masterchef Italia 10: giudici, concorrenti, regolamento, quante puntate e streaming

Da giovedì 17 dicembre 2020 su Sky Uno va in onda la nuova stagione (la numero 10) di Masterchef Italia, un edizione che si preannuncia spettacolare e multiculturale. Sì avete capito bene. Ci saranno concorrenti dalla Cina, dagli Stati Uniti, dal Marocco, dall’Albania. “Riflesso dell’Italia moderna”. “I concorrenti sono veramente abili, hanno dovuto fin dal primo step dopo le selezioni scegliere degli ingredienti dalla dispensa in studio e cucinare un piatto in 40 minuti – ha detto lo storico giudice, Bruno Barbieri -. Normalmente se li portavano da casa . Questo ci ha fatto davvero capire chi aveva talento”. Interrotta dal Covid nella fase del casting, la decima edizione è stata riformulata in corso d’opera con le selezioni digitali: “Siamo entrati nelle case dei concorrenti attraverso il video, è stato davvero intimo”, ha spiegato Giorgio Locatelli, giudice per la terza edizione di fila. “In questi dieci anni di talent – ha detto Antonino Cannavacciuolo – parole, tecniche e ingredienti sono entrati nelle case degli italiani. Se oggi la gente ne sa di più di cucina è anche merito di questo programma”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla decima (10) edizione di Masterchef Italia.

Giudici

I giudici della decima edizione di Masterchef Italia saranno tre: Bruno Barbieri (presente dalla prima edizione), Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciulo. “È il decimo anno e bisognava tirare fuori qualcosa in più – ha detto Barbieri in conferenza stampa -. Io dopo dieci anni avevo bisogno di essere ancora più duro perché è necessario rendere il livello più elevato. Ci siamo divertiti, siamo stati giudici complici anche se slegati per via delle maschere e dei camerini distanziati. Non è stato facile lavorare così ma è stato comunque bellissimo”. Dello stesso avviso il collega, Locatelli: “Mi sono trovato bene in questa bolla di 120 persone che si è creata. Tutti hanno reagito positivamente. Bello vedere aspiranti chef provenienti da più paesi e realtà sociali, ciò rappresenta una Italia moderna, quella del futuro. La cucina ha un grande successo nei giovani”. Infine il terzo giudice di Masterchef Italia 10, Cannavacciulo: “Ci siamo divertiti molto. In dieci anni è cresciuta l’Italia del food che cerca gli ingredienti e legge l’etichetta. Qui è la magia di MasterChef: si cercano ingredienti che sul mercato italiano sono sconosciuti e dopo pochi giorni entrano nelle case, deve proseguire così la ricerca che facciamo nelle nostre cucine”.

Concorrenti

Ma quanti saranno i concorrenti di Masterchef Italia 10? I cuochi amatoriali in gara in tutto saranno una ventina, scelti prima tramite Zoom, poi con i Live Cooking. Al momento, dovendo ancora essere trasmessa la prima puntata, non si conoscono i nomi dei partecipanti ai Live Cooking.

Masterchef Italia 10: gli ospiti

Come da tradizione, a Masterchef 10 non mancheranno i grandi ospiti della cucina italiana e internazionale. Non mancherà, ovviamente, il Maestro Iginio Massari, che testerà i concorrenti nell’insidiosa sfida di pasticceria, da sempre banco di prova per gli aspiranti chef; poi il giovane e cosmopolita chef Jeremy Chan, detentore di una stella Michelin per il suo ristorante “Ikoyi” a Londra, che ha incantato il pubblico lo scorso anno. Fra le novità della decima edizione: Mauro Colagreco, lo chef pluristellato fondatore del ristorante “Mirazur” a Mentone, e l’enfant prodige Flynn McGarry, che a soli 22 anni ha ottenuto riconoscimenti mondiali, e ancora la chef stellata messicana Karime Lopez della “Gucci Osteria” di Firenze.

Location esterne

Capitolo esterne di Masterchef 10. Anche in questa edizione gli aspiranti chef affronteranno le prove in esterna divisi in brigate. Fra le location, il Lago d’Iseo e Crespi d’Adda, villaggio industriale patrimonio dell’UNESCO, riconosciuto per il suo valore architettonico e storico.

Regolamento

Per accedere alla cucina di MasterChef Italia 10 le selezioni sono state durissime: in una prima fase i giudici hanno valutato i concorrenti tramite Zoom, chiamando i migliori a presentarsi per i Live Cooking. Già in questa fase è entrata in gioco una novità: chi ha passato le selezioni non si è portato gli ingredienti da casa ma ha dovuto sceglierli da una grandissima dispensa in studio. Per passare direttamente alla Masterclass servono i sì dei tre giudici: con tre approvazioni si riceve il grembiule bianco. Chi ne guadagna due ottiene il grembiule grigio che dà accesso alle sfide per giocarsi il posto nella classe. Inoltre Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli avranno la possibilità, anche quest’anno, di scommettere su un candidato a testa firmando un grembiule grigio. Una volta formata la Masterclass, variegata e multiculturale, dei 20 aspiranti Masterchef, comincerà la vera sfida. Tornano Mystery Box, Invention Test, Pressure Test. Viene confermato anche lo Skill Test, una prova che i concorrenti hanno imparato a temere, una sorta di “esame a sorpresa”: una prova eliminatoria molto tecnica, sviluppata su tre livelli di difficoltà crescente su una specifica abilità. Per conquistare il titolo di decimo Masterchef italiano, vincere 100 mila euro in gettoni d’oro e pubblicare un libro di ricette servirà talento e determinazione.

Masterchef Italia 10: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Masterchef 10? In tutto sono previste ben 12 puntate (24 episodi da 50 minuti l’uno) che andranno in onda tutti i giovedì sera in prima serata su Sky Uno. La prima puntata sarà trasmessa giovedì 17 dicembre 2020; l’ultima il 4 marzo 2021. Di seguito la programmazione nel dettaglio (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 17 dicembre 2020

Seconda puntata: giovedì 24 dicembre 2020

Terza puntata: 31 dicembre 2020

Quarta puntata: 7 gennaio 2021

Quinta puntata: 14 gennaio 2021

Sesta puntata: 21 gennaio 2021

Settima puntata: 28 gennaio 2021

Ottava puntata: 4 febbraio 2021

Nona puntata: 11 febbraio 2021

Decima puntata: 18 febbraio 2021

Undicesima puntata: 25 febbraio 2021

Dodicesima puntata: 4 marzo 2021

Streaming e tv

Dove vedere Masterchef Italia 10 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. Vi siete persi qualche puntata? Niente panico, grazie alla funzione on demand di MySky, potrete recuperare i vari episodi facilmente. Previste poi repliche durante la settimana.

