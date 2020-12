Masterchef Italia 10: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Masterchef Italia 10 in onda su Sky Uno? Ve lo diciamo subito: in tutto sono previste 12 puntate (24 episodi dalla durata di 50 minuti l’uno) che andranno in onda tutti i giovedì sera in prima serata (ore 21,15) su Sky Uno e, un’ora dopo, su Sky Uno +1. La prima puntata sarà trasmessa giovedì 17 dicembre 2020; l’ultima il 4 marzo 2021. Di seguito la programmazione nel dettaglio (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 17 dicembre 2020, ore 21,15

Seconda puntata: giovedì 24 dicembre 2020, ore 21,15

Terza puntata: 31 dicembre 2020, ore 21,15

Quarta puntata: 7 gennaio 2021, ore 21,15

Quinta puntata: 14 gennaio 2021, ore 21,15

Sesta puntata: 21 gennaio 2021, ore 21,15

Settima puntata: 28 gennaio 2021, ore 21,15

Ottava puntata: 4 febbraio 2021, ore 21,15

Nona puntata: 11 febbraio 2021, ore 21,15

Decima puntata: 18 febbraio 2021, ore 21,15

Undicesima puntata: 25 febbraio 2021, ore 21,15

Dodicesima puntata: 4 marzo 2021, ore 21,15

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Masterchef Italia 10, ma dove sarà possibile vedere gli episodi in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. Vi siete persi qualche puntata? Niente panico, grazie alla funzione on demand di MySky, potrete recuperare i vari episodi facilmente. Previste poi repliche durante la settimana.

