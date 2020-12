Chi è Giorgio Locatelli, il giudice di MasterChef Italia 10

Da giovedì 17 dicembre 2020 torna l’appuntamento con MasterChef Italia, il cooking show più seguitp di Sky arrivato alla decima edizione con una schiera di giudici che piace e convince sempre. Quest’anno, per l’edizione 2020, i giudici continuano ad essere tre: oltre ad Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, troviamo anche Giorgio Locatelli, la new entry. Cosa sappiamo sul suo conto?

Carriera e vita privata

Classe 1963, Giorgio Locatelli è nato a Corgeno ed è figlio d’arte, poiché la sua famiglia gestiva un ristorante stellato. Il suo destino era giù scritto. Ha lasciato l’Italia per coltivare la passione per la cucina all’estero, lavorando al Savoy Hotel di Londra, poi al Laurent e al Tour d’Argent di Parigi. Stabilitosi a Londra, ha lavorato all’Olivo e poi ha aperto il ristorante Zafferano, con cui ha ottenuto una stella Michelin. Poi ha aperto il ristorante Spighetta, lasciando la conduzione dello Zafferano. Insieme alla moglie, poi, nel 2002 ha inaugurato il ristorante Locanda Locatelli, che ha ottenuto la stella Michelin l’anno seguente all’apertura. Ha poi acquisito un ristorante a Dubai, Ronda Locatelli. Nel 2013 ha preso parte ad una serie di documentari per la BBC sull’arte della cucina e della tradizione italiana. L’ingresso a MasterChef Italia, che gli ha concesso la fama anche nel nostro paese, è arrivata nel 2018 al posto di Antonia Klugmann.

Della sua vita privata sappiamo che è sposato con Plaxy Locatelli, dalla cui unione è nata una figlia, Margherita. Lo chef ha anche un figlio acquisito, Jack, che Plaxy ha avuto da una relazione precedente.

