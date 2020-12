Chi è Antonino Cannavacciuolo, il giudice di MasterChef Italia 10: carriera e vita privata

Torna l’appuntamento su Sky con MasterChef Italia, il cooking show più amato nel nostro paese con tre giudici pronti a valutare le opere di 21 aspiranti chef. A comporre la giuria sono Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Quest’ultimo chef è entrato a far parte della squadra dalla quarta edizione. Vediamo cosa sappiamo sul suo conto.

Carriera

Classe 1975, Antonino Cannavacciuolo è uno chef due stelle Michelin, la fama l’ha raggiunto ancor prima di arrivare sui piccoli schermi di Sky come giudice di MasterChef. In tv l’abbiamo visto infatti a Cucine da incubo, ‘O mare mio e Celebrity MasterChef, così come I menù di Cannavacciuolo e Antonino Chef Academy. Insieme alla moglie ha preso in gestione Villa Crespi.

Vita privata

Nato a Vico Equense, Cannavacciuolo è molto legato ai sapori della costiera amalfitana e della tradizione campana. Si è formato presso l’istituto alberghiero e si è perfezionato poi presso ristoranti francesi, in Alsazia e al Gran Hotel Quisisana di Capri. Lo chef è sposato con Cinzia e i due hanno due figli, Andrea ed Elisa.

Potrebbero interessarti Lezioni di volo, il testo di Wrongonyou, finalista di Sanremo Giovani Regina, il testo di Davide Shorty, finalista di Sanremo Giovani Sette volte, il testo di Merlot, finalista di Sanremo Giovani