Masterchef 10: le anticipazioni sulla quarta puntata, 7 gennaio

Questa sera, giovedì 7 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la quarta puntata di Masterchef 10 Italia che vedrà i tre giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli) alle prese con aspiranti chef. Ma cosa succederà stasera, 7 gennaio? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nelle due puntate in onda oggi, 7 gennaio 2021, su Sky Uno, i 18 aspiranti chef ancora in gara dovranno sfidarsi in prove sempre più complesse. La Mystery Box contiene un piatto della tradizione come gli gnocchi. Un piatto di casa che dovranno però rendere raffinato. Solo i tre piatti migliori verranno valutati dai giudici e il vincitore della sfida che avrà notevoli vantaggi nell’Invention Test.

La seconda sfida ha per protagoniste due giovani promesse della cucina italiana under 30 che fanno onore alle loro origini, la 25enne Solaika Marrocco del Primo Restaurant di Lecce e Stella Shi (di 27 anni) punto di riferimento della cucina cinese a Roma. Il vincitore della Mystery Box può scegliere quale piatto assegnare ai diversi concorrenti.

Chi riuscirà a creare un piatto armonico in cui tutti i sapori proposti siano valorizzati malgrado l’estrema difficoltà della prova avrà un grande vantaggio nel primo Skill Test della stagione. Nella seconda puntata di MasterChef 10 di oggi, dunque, non ci sarà l’esterna ma lo Skill Test. La prova sarà suddivisa in tre fasi, ognuna delle quali avrà come mentore un giudice che sceglierà la prova; a ogni step, i migliori avranno la possibilità di salire in balconata, chi invece non soddisferà i giudici dovrà affrontare la prova successiva. Un grado di difficoltà per volta, fino all’ultimo e decisivo round, in cui chi non avrà dimostrato al meglio le sue capacità dovrà togliere il grembiule e abbandonare la cucina di MasterChef Italia.

Streaming e tv

Dove vedere la quarta puntata di Masterchef 10 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Il prossimo anno poi la messa in onda in chiaro su Tv8. Non solo diretta tv. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. Vi siete persi qualche puntata? Niente panico, grazie alla funzione on demand di MySky, potrete recuperare i vari episodi facilmente. Previste poi repliche durante la settimana.

