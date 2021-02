Masterchef 10: anticipazioni e ospiti dell’undicesima puntata, 25 febbraio

Questa sera, giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda l’undicesima puntata di Masterchef 10 Italia che vedrà i tre giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli) alle prese con gli aspiranti chef rimasti in gara. Ma cosa succederà stasera, 25 febbraio? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nell’undicesima puntata vedremo i concorrenti rimasti in gara (Antonio, Azzurra, Federica, Francesco, Irene e Monir) sfidarsi ancora una volta. La puntata inizierà con una Mystery Box da scoprire e amare. Ogni concorrente infatti riceverà in regalo da una persona cara un ingrediente che gli ricorda casa e sarà proprio quell’ingrediente misterioso a dover essere il protagonista principale del piatto da preparare e da presentare ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Chi dei concorrenti riuscirà a fare emozionare i giudici e saprà dimostrare di saper raccontare l’amore e cucinare con il cuore vincerà la sfida e otterrà un grande vantaggio nella prova dell’Invention Test.

Il vincitore infatti potrà conoscere per primo i 12 ingredienti portati dall’ospite dell’undicesima puntata di Masterchef 10 per la sfida creativa della serata: Riccardo Canella, il sous chef del famosissimo Noma di Copenaghen e responsabile del reparto Ricerca e Sviluppo del Ristorante più famoso al mondo. Gli ingredienti che fornirà Canella saranno quelli che rappresentano il futuro della cucina internazionale e saranno 12 in totale, divisi due a testa per ogni concorrente. Anche in questo caso solo chi riuscirà a capire i prodotti da usare e creerà un piatto che vada oltre le aspettative della giuria si aggiudicherà la vittoria della prova e un bonus importantissimo per l’ultima e attesissima sfida in esterna.

Location della sfida in esterna in questa puntata è il ristorante sogno di tutti gli aspiranti chef e una delle cucine più esclusive al mondo. La prova si svolgerà nel ristorante di Enrico Bartolini (8 stelle Michelin) ospitato all’interno del Mudec, il Museo delle Culture a Milano. Chi riuscirà a dimostrare a loro e allo Chef Bartolini rigore, padronanza della tecnica e abilità nel gestire il tempo sarà il primo ad accedere alla serata finale di MasterChef Italia. I concorrenti che invece non avranno stupito Chef Bartonini dovranno superare il temutissimo Pressure Test e chi non riuscirà a superare quest’ultimo gradino purtroppo dovrà abbandonare il grembiule e rinunciare al sogno del titolo di decimo MasterChef Italiano.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni, ma dove vedere l’undicesima puntata di Masterchef 10 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Il prossimo anno poi la messa in onda in chiaro su Tv8. Non solo diretta tv. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. Vi siete persi qualche puntata? Niente panico, grazie alla funzione on demand di MySky, potrete recuperare i vari episodi facilmente. Previste poi repliche durante la settimana.

