Masterchef 10: anticipazioni e ospiti della nona puntata, 11 febbraio

Questa sera, giovedì 11 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la nona puntata di Masterchef 10 Italia che vedrà i tre giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli) alle prese con gli aspiranti chef rimasti in gara. Ma cosa succederà stasera, 11 febbraio? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nella nona puntata vedremo i concorrenti assapporare sempre di più la finale che orami è alle porte. Ospite speciale della nona puntata di Masterchef 10 sarà Chef Jeremy Chan, una stella Michelin con il suo ristorante Ikoyi, che già nella scorsa edizione aveva stregato il pubblico. Lo Chef sarà proprio in apertura, in una Mystery Box che questa settimana sarà a tema frutti tropicali: i concorrenti troveranno 9 varietà esotiche fra cui scegliere quella da utilizzare, mentre un decimo ingrediente – che dovrà essere protagonista del piatto – lo presenterà direttamente Chef Chan. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, giudicheranno chi, fra i cuochi amatoriali, riuscirà a stupire con un piatto in cui la frutta esotica sia valorizzata e che sia in linea con un’idea di cucina contemporanea originale e innovativa. Nel corso dell’Invention Test sarà il momento di una sfida immancabile e sempre molto temuta: la prova a staffetta. La sfida creativa partirà da una delle creazioni di Chef Chan, da cui le coppie di concorrenti dovranno prendere ispirazione per portare al cospetto dei giudici un piatto convincente che restituisca l’idea della comunicazione e dello scambio in cucina.

Gli aspiranti chef del duo che riuscirà a convincere i giudici diventeranno capitani di brigata nella prova in esterna, la più complicata di tutta la stagione: la preparazione di un vero pasto per i critici gastronomici. Le due squadre, la rossa e la blu, lavoreranno per prima volta nella cucina di un vero ristorante per servire ai palati più esigenti dei piatti raffinati, gustosi e belli da guardare. La brigata che conquisterà più pareri positivi salirà in balconata, gli altri aspiranti chef dovranno affrontare un complicatissimo Pressure Test.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni, ma dove vedere la nona puntata di Masterchef 10 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Il prossimo anno poi la messa in onda in chiaro su Tv8. Non solo diretta tv. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. Vi siete persi qualche puntata? Niente panico, grazie alla funzione on demand di MySky, potrete recuperare i vari episodi facilmente. Previste poi repliche durante la settimana.

