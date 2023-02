Chi è Mario Di Leva, il giovanissimo attore di Resta con me ospite a Sanremo 2023

Chi è Mario Di Leva, il giovanissimo attore di Resta con me ospite al Festival di Sanremo 2023? Nonostante abbia soltanto 10 anni, Mario ha recitato in importanti film e fiction. Ha esordito nel 2018 nel film “Il sindaco del rione Sanità”, diretto da Mario Martone. Poi nel 2020 ha presto parte alla pellicola di Sergio Rubini “I fratelli De Filippo”. Nello stesso anno ha recitato in “Come prima” e nel 2021 in “Una boccata d’aria”. Per quanto riguarda la televisione invece, dopo l’apparizione in “Mai più come prima”, ha recitato un ruolo molto importante nella fiction in uscita su Rai Uno “Resta con me”, con Francesco Arca. Di seguito la filmografia.

CINEMA

2021

UNA BOCCATA D’ARIA (Regia di Alessio Lauria)

2020

COME PRIMA (Regia di Tommy Weber)

I FRATELLI DE FILIPPO (Regia di Sergio Rubini)

2018

IL SINDACO DEL RIONE SANITA’ (Regia di Mario Martone)

TELEVISIONE

2023

RESTA CON ME – Rai 1

2022

MAI PIÙ COME PRIMA (Regia di Monica Vullo) – Rai 1

2018

FANPAGE.IT ESPERIMENTO SOCIALE SULLO SFRUTTAMENTO MINORILE (Regia di Ugo Capolupo)

