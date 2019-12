Mariana Aresta de Il Collegio cacciata di casa perché lesbica: “Mi hanno detto che non sono normale”

Mariana Aresta, una delle protagoniste dell’ultima edizione de Il Collegio, è stata cacciata di casa perché lesbica. “Possono dei genitori abbandonare un figlio? Mi hanno detto di nuovo che me ne devo andare di casa perché non sono normale. Non so più cosa fare, aiuto”, lo sfogo della ragazza su Instagram ha commosso e fatto arrabbiare molti utenti, increduli del fatto che alle soglie del 2020 un genitore possa buttare fuori casa la figlia per via del suo orientamento sessuale.

Mariana Aresta è da qualche mese fidanzata con una ragazza, che è andata anche a trovarla in ospedale durante un suo recente ricovero. Proprio una foto delle due giovani pubblicata sui social avrebbe scatenato l’ira dei suoi genitori.

“Ogni volta che insultate i vostri genitori, ricordatevi che io farei di tutto per avere una famiglia. Posso avere fama, autostima, tutto quello che volete, ma non ho mai avuto una famiglia”, ha scritto Mariana in lacrime nelle storie Instagram. L’ex alunna de Il Collegio aggiunge: “Messaggio a mio padre: io me ne vado di casa visto che mi ci hai cacciata ma questa foto innocua non se ne va da questo profilo”.

Dalla parte della ragazza si sarebbe invece schierata la madre: “Visto che ho notato molta poca chiarezza nei fatti che ho esposto in un momento di super panico – aggiunge Mariana Aresta – ci tengo a precisare che mi è venuta contro tutta la famiglia eccetto mia madre che riteneva che avrei potuto evitare tutto questo non postando quella foto, ma che è comunque rimasta dalla mia parte, pertanto anche lei è stata “cacciata” di casa”.

“Non vedo l’ora di avere una casa mia e non dover rivedere mai più molti componenti della mia famiglia che mi hanno trattata da inutile e oggetto di vergogna. Auguro a queste persone di star male vedendomi raggiungere i miei obiettivi e principalmente auguro a mio padre un giorno di rendersi conto che io sono sempre Mari, anche se sto con una persona con una vagina in mezzo alle gambe e non un pene”, ha scritto ancora sui social Mariana Aresta, annunciando così di essere stata cacciata da casa.

