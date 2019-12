Il Collegio, Mariana Aresta in ospedale: fan preoccupatissimi

Finisce in ospedale Mariana Aresta, una delle concorrenti de Il Collegio 4, il fortunato reality di Rai 2 che ha chiuso i battenti da qualche giorno. La 16enne ha pubblicato alcune storie su Instagram che hanno preoccupato i fan. La ragazza della provincia di Bari ha infatti parlato di una “situazione degenerata” che la terrà in ospedale probabilmente per un lungo periodo.

Al suo fianco la fidanzata Enrica Sciacovielli. Un periodo difficile dunque per una delle protagoniste di questa edizione de Il Collegio, le cui registrazioni si sono concluse da qualche mese. In un’altra story la ragazza ha parlato di forti dolori e problemi respiratori: “Mi sono svegliata più o meno alle 6.30 per degli esami, tra un po’ devo fare tamponi e analisi del sangue, sono stremata. Però a differenza delle altre mattine riesco a respirare senza troppi problemi. Comunque non riesco a mangiare senza antidolorifici”.

Su Instagram l’ex alunna ha anche pubblicato una foto in cui si vede la sua fidanzata Enrica all’interno della camera d’ospedale. La ragazza si sarebbe “imbucata” per starle vicino e donarle un peluche. Mariana Aresta e la fidanzata si frequentano da tempo, ma non amano condividere molto il loro privato sui social. Rispondendo a una domanda di un fan, infatti, Mariana ha scritto: “Non mi etichetto”.

