Mare Fuori: cosa succederà nella prossima puntata, le anticipazioni

Questa sera, 7 ottobre 2020, abbiamo visto la terza puntata di Mare Fuori, ma cosa succederà nella prossima puntata (la quarta) in onda mercoledì prossimo su Rai 2? Le storie dei vari ragazzi rinchiusi nel carcere minorile andranno avanti, avranno degli sviluppi interessanti. Di seguito le anticipazioni sui due episodi previsti per la quarta puntata in onda mercoledì 14 ottobre 2020 su Rai 2.

Anticipazioni

Nel primo episodio della quarta puntata di Mare Fuori dal titolo “L’amore malvagio”, vedremo incrinarsi l’amicizia tra Filippo (Nicolas Maupas) e Carmine (Massimiliano Caiazzo), entrambi detenuti all’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Filippo intanto scoprirà presto il prezzo della protezione di Ciro (Giacomo Giorgio): durante il permesso incontrerà la sua famiglia in un ristorante. Edoardo (Matteo Paolillo) approfitterà dell’attività al laboratorio di ceramica per corteggiare a modo suo Teresa (Ludovica Coscione). Gemma (Serena Codato), durante i colloqui con la madre, invece scoprirà il peggioramento della sorella sprofondando nei sensi di colpa.

Nel secondo episodio della quarta serata dal titolo “Conosci te stesso”, il comandante Massimo Valenti (Carmine Recano) continuerà ad avere per Carmine un occhio di riguardo e non sospetterà nulla dell’ordine che ha ricevuto. Si rivedrà in lui, gli racconterà la sua storia, di come a volte sia difficile fare la scelta giusta perché comporta un prezzo da pagare molto alto. Intanto Filippo dovrà obbedire a Ciro e mettere l’auto del padre a disposizione degli amici del giovane boss per trasportare droga al nord. Questa scelta lo tormenterà al punto da rifiutare un insolito regalo dal boss, una escort recapitata direttamente nella sua camera d’albergo.

Repliche: dove vedere le puntate

Vi siete persi una puntata di Mare Fuori e volete vederla in replica? Niente panico. Tutte le puntate della serie tv, già trasmesse su Rai 2, sono recuperabili sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

