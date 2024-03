Mare Fuori 4: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata, 20 marzo

Mare Fuori 4 è la quarta stagione della serie di successo di Rai 2 ambientata in un carcere minorile. Questa sera, 20 marzo 2024, va in onda su Rai 2 la sesta e ultima puntata. Ricordiamo che tutti gli episodi sono già disponibili su Rai Play. Vediamo insieme la trama e il cast di oggi.

Trama

Il giudice del Tribunale per i Minori dà il benestare al matrimonio tra Rosa e Carmine: la ragazza si trasferirà da Sofia Durante (Lucrezia Guidone) per un breve periodo, e poi – dopo le nozze – sarà portata in una località protetta con Carmine. Cucciolo (Francesco Panarella) e Micciarella (Giuseppe Pirozzi) cercano di costruirsi una carriera criminale. Dopo un acceso confronto, Carmela (Giovanna Sannino) spinge Teresa (Ludovica Coscione), suscitando in quest’ultima grande paura per il bambino che porta in grembo. Rosa promette a Carmela che, se lascerà Edo, si occuperà di lei e del piccolo Ciro coi soldi nascosti dei Ricci.

Kubra (Kyshan Claire Wilson) si è diplomata con 100 e lode, e verrà trasferita in un altro istituto. Sofia Durante (Lucrezia Guidone) decide di non allertare il Ministero del “casino” fatto da Beppe (Vincenzo Ferrera), il quale non le aveva detto di essere il padre di Kubra. Quest’ultima verrà trasferita al Ferrante Aporti di Torino, e poi potrà chiedere domiciliari per stare da Beppe. Sofia si apre con Rosa (Maria Esposito) riguardo all’omicidio della sorella: tra le due il legame è sempre più profondo. Nel frattempo Alina (Yeva Sai) sembra aver finalmente trovato pace e capisce di dover fare i conti con la felicità degli altri, grazie anche all’aiuto di Cardiotrap (Domenico Cuomo) che resta sempre al suo fianco. Rosa riceve un regalo inaspettato dalla sua futura suocera, Donna Wanda Di Salvo (Pia Lanciotti): si tratta di un filmato che inchioda l’assassino di suo padre, Don Salvatore Ricci.