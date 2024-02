Mare fuori 4: trama, cast, quante puntate e streaming della serie su Rai 2

Mercoledì 14 febbraio 2024 su Rai 2 va in onda Mare Fuori 4, la quarta stagione della popolare serie di successo, ambientata in un carcere minorile. I primi episodi sono già disponibili su Rai Play. Ai giovani detenuti verrà presentata una vera occasione per redimersi, costruire un futuro migliore e trovare la tanto desiderata libertà cambiando radicalmente vita. Vediamo insieme la trama, il cast, quante puntate sono previste e dove vedere in streaming Mare Fuori 4.

Trama

Nella quarta stagione per i protagonisti è arrivato il momento di crescere. Molti di loro diventeranno maggiorenni e il passaggio dall’adolescenza all’età adulta porterà inevitabilmente un cambiamento: alcuni di loro lasceranno l’Ipm di Napoli per affrontare la vita oltre le sbarre. Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella si staccheranno dalla famiglia mentre Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia vivranno ancora il peso dei legami familiari capaci di condizionare le loro scelte. La durezza della nuova direttrice Sofia forza i ragazzi a una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione. Lo scontro fra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi è inevitabile per capire chi si è, chi si vuole diventare e trovare la voce per dirlo.

Mare fuori 4: il cast della serie

Chi sono gli attori di Mare fuori 4? Nella serie ritroveremo Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Maria Esposito, Clara Soccini, Domenico Cuomo, Carmine Recano, Raiz, Lucrezia Guidone, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo e Artem. Non mancheranno le new entry. Vediamo allora tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Massimiliano Caiazzo è Carmine Di Salvo;

Maria Esposito è Rosa Ricci;

Matteo Paolillo è Edoardo Conte;

Lucrezia Guidone è Sofia Durante;

Carmine Recano è Massimo Valenti;

Vincenzo Ferrera è Beppe;

Artem è Pino O’ Pazzo;

Domenico Cuomo è Gianni Cardiotrap;

Francesco Panarella è Luigi Di Meo, detto Cucciolo;

Giuseppe Pirozzi è Raffaele Di Meo, detto Micciarella;

Salahudin Tijani Imrana è Diego, detto Dobermann;

Antonio D’Aquino è Milos;

Alessandro Orrei è Mimmo;

Giacomo Giorgio è Ciro Ricci;

Clotilde Esposito è Silvia;

Kyshan Wilson è Kubra;

Clara Soccini è Crazy J;

Antonio De Matteo è Lino;

Agostino Chiummariello è Gennaro;

Carmen Pommella è Nunzia;

Gennaro Della Volpe/Raiz è Don Salvatore;

Antonia Truppo è Maria Ricci;

Desirée Popper è Consuelo;

Giuseppe Tantillo è Alfredo D’Angelo.

Luca Varone è Angelo;

Yeva Sai è Alina;

Tea Falco è Loredana.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Mare Fuori 4? La quarta stagione si compone in tutto di 12 episodi. Per ogni serata vengono trasmessi su Rai 2 due episodi. In tutto quindi appuntamento per sei settimane a partire dal 14 febbraio 2024. L’ultimo episodio va in onda il 20 marzo. Su Rai play i primi sei episodi sono online dal 1 febbraio, gli altri sei dal 14. Vediamo insieme la programmazione completa.

Prima puntata: 14 febbraio 2024

Seconda puntata: 21 febbraio 2024

Terza puntata: 28 febbraio 2024

Quarta puntata: 6 marzo 2024

Quinta puntata: 13 marzo 2024

Sesta puntata: 20 marzo 2024

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Mare Fuori 4? La serie va in onda su Rai 2 in prima serata dal 14 febbraio 2024 alle 21.20 per sei settimane. In streaming su Rai Play i primi sei episodi sono disponibili dal 1 febbraio e gli altri sei dal 14.