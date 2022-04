Chi è Marco Masini, cantante e tutor di The Band su Rai 1

Chi è Marco Masini, il cantante che partecipa come coach e tutor di The Band? Il nuovo programma arriva in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. In diretta dal teatro Verdi di Montecatini Terme, il talent show ha come obiettivo quello di rinvigorire la musica dal vivo penalizzata dalla pandemia e, per farlo, lo show ha bisogno di otto coach. Il loro compito è seguire le otto band in gara. E, tra questi, vi è Marco Masini. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Scopriamolo insieme.

Chi è Marco Masini: età, canzoni, Instagram

Marco Masini è un cantautore italiano. Nato a Firenze nel 1964, ha esordito al Festival di Sanremo del 1990 con “Disperato”, brano che ha meritato la vittoria nella categoria Novità. Nell’arco della sua carriera ha pubblicato 12 album in studio e tra le sue canzoni più famose ricordiamo “Ci vorrebbe il mare”, “T’innamorerai”, “Bella stronza” e “L’uomo volante”. Con quest’ultimo brano si è aggiudicato la vittoria al Festival di Sanremo 2004. Finora, con i suoi album, Masini ha venduto oltre sette milioni di copie in tutto il mondo. Ha scritto quattro libri e ha recitato in Cenerentolo di Alessandro Paci. Prima di arrivare in The Band, il cantante ha preso parte ad altri programmi come giurato, come il Festival di Castrocaro, Sanremo Young e Ora o mai più. Su Instagram, Marco Masini è seguito da 117mila follower.

The Band streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto chi è Marco Masini, possiamo invece soffermarci su dove vedere in diretta TV e live streaming The Band. Come già anticipato, il programma va in onda da venerdì 22 aprile 2022 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. Per seguirlo in diretta è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD, così come al tasto 101 per la pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire The Band in live streaming può farlo tramite RaiPlay.