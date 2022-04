The Band: concorrenti, giudici, coach, quante puntate e streaming

A partire da questa sera, venerdì 22 aprile 2022, va in onda in prima serata su Rai 1 The Band, un nuovo format televisivo condotto da Carlo Conti. Il cuore del programma è la musica: sono otto i gruppi musicali in gara che si sfideranno in nome del sound e provengono da ogni parte d’Italia. Di seguito scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul nuovo programma condotto da Carlo Conti.

Concorrenti

Partiamo dai concorrenti. The Band è un nuovo format che propone in gara – com’è facilmente intuibile dal nome – diversi gruppi. Ai provini, come sottolinea la Rai in una nota stampa, hanno partecipato tantissimi gruppi eterogenei, alternando rock a pezzi della musica italiana fino alle proposte dance e rockabilly. Il programma è aperto ad ogni età e genere. Ad esempio possono partecipare gruppi di adolescenti che suonano a scuola oppure medici e infermieri che scelgono la musica come momento di divertimento così come girl band. I gruppi in gara sono otto, ognuno è guidato da un coach – o tutor – che li seguirà durante il percorso in TV.

In occasione della prima puntata gareggiano sedici band, ma soltanto otto potranno andare avanti:

Emilia Romagna:

RIFLESSO (Ferrara)

JF BAND (Parma) Friuli:

LIVING DOLLS (Udine) Lazio:

ACHTUNG BABIES (Roma)

ISOLADELLEROSE (Roma)

GEMINI (Anagni) Lombardia:

CHERRY BOMBS (Milano)

XELA UNPLUGGED (Gallarate)

DAN E I SUOI FRATELLI (Milano)

SILENT PROJECT (Milano) Marche:

N’ICE CREAM (Venarotta, AP) Piemonte:

MONS (Collegno, TO)

ANXIA LYTICS (Tortona, AL) Puglia:

LA CHIAMATA D’EMERGENZA (Bari) Toscana:

ROJABLORECK (Massa Carrara) Veneto:

KELLER BAND (Padova)

Giudici e coach

Come già anticipato, ogni band avrà come punto di riferimento un coach che li seguirà durante tutta la durata del programma. Compito del coach è quello di dare consigli e preparare le band ai brani che poi dovranno esibire. Inoltre ogni coach scelto per The Band sarà a sua volta un giudice del programma. Per questo avrà diritto a votare le esibizioni delle altre sette band in gara e, naturalmente, non potrà esprimere preferenze per la band di cui è tutor. Chi sono i giudici di The Band lo vediamo subito, ecco l’elenco: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti. Oltre ai tutor, il programma ha coinvolto anche una super giuria composta da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.

The Band: quante puntate

Da quante puntate è composto The Band? Il programma condotto da Carlo Conti va in onda in diretta da Montecatini Terme, in Toscana, per un totale di quattro puntate. Ciò significa che il programma va in onda per quattro venerdì consecutivi. Di seguito riportiamo la programmazione dello show, salvo imprevisti:

Prima puntata, venerdì 22 aprile 2022

Seconda puntata, venerdì 29 aprile 2022

Terza puntata, venerdì 7 maggio 2022

Quarta puntata, venerdì 14 maggio 2022

Streaming e TV

Dove vedere The Band in diretta TV e live streaming? Il programma con Carlo Conti, come già anticipato, va in onda su Rai 1 a partire da venerdì 22 aprile 2022, alle ore 21:25. Per seguire il programma in diretta TV è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD o al tasto 101 per la pay-tv di Sky. Se invece vi interessa seguire lo scontro tra band in live streaming potete seguire la diretta tramite RaiPlay, sia via desktop che via App.