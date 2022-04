The Band streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

In diretta da Montecatini Terme, dal teatro Verdi della città, va in onda The Band, il nuovo programma musicale condotto da Carlo Conti. A partire da venerdì 22 aprile 2022, Rai 1 accoglie un nuovo format la cui protagonista è la musica. In gara ci saranno otto band provenienti da tutta Italia, anche se la prima selezione viene effettuata in diretta televisiva, permettendo alle sedici band selezionate di sfidarsi a suon di note sul palco del teatro. Soltanto otto avranno quindi la possibilità di andare avanti con il programma. Ogni band avrà un coach di riferimento e ogni coach in questione sarà anche un giudice. Ma Carlo Conti ha voluto anche una giuria d’eccezione, composta da tre nomi spumeggianti dell’intrattenimento italiano. Ma dove vedere in diretta TV e live streaming The Band? Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

In TV

Come già anticipato, il programma musicale condotto da Carlo Conti arriva in prima serata con la prima puntata a partire da venerdì 22 aprile 2022 su Rai 1. Il format va in onda alle ore 21:25 in diretta dal teatro Verdi di Montecatini Terme, in Toscana. Per seguire il programma in TV è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando. In alternativa, per la versione HD, bisognerà pigiare il tasto 501 del telecomando. Se invece disponete di un abbonamento alla pay-tv di Sky, potete trovare il canale al tasto 101.

The Band streaming live

Ma non solo in TV. The Band è un programma disponibile anche in live streaming grazie al supporto di RaiPlay. La piattaforma è a uso gratuito previa registrazione, che può avvenire anche tramite Facebook o Google, per cui molto rapida e indolore. Una volta effettuata la registrazione o il login è possibile seguire in live streaming il programma, selezionandolo dall’elenco oppure scegliendo la diretta di Rai 1. Il servizio di Viale Mazzini è disponibile sia via desktop che tramite app, ideale per smartphone, tablet e smart TV.