Manuel Agnelli, l’ospite dei Maneskin al Festival di Sanremo 2021

Chi è Manuel Agnelli, l’ospite che duetterà con i Maneskin stasera, giovedì 4 marzo, nella terza puntata del Festival di Sanremo 2021? Si tratta di un cantautore e musicista, noto per essere il fondatore e frontman della band degli Afterhours. Nato a Milano il 13 marzo del 1966, Manuel Agnelli inizia la sua carriera nel 1985 quando insieme a Lorenzo Olgiati e Roberto Girardi dà vita agli Afterhours, a cui si aggiungerà successivamente anche Paolo Cantù.

La band nel 1987 pubblica il suo primo 45 giri My Bit Boy, a cui seguirà il primo album All the Good Children Go to Hell. Negli anni successivi gli Afterhours diventano una band cult e pubblicano i dischi During Christine’s Sleep, Pop Kills Your Soul, Germi, Hai paura del buio?, Non è per sempre, Quello che non c’è, Ballate per piccole iene, I milanesi ammazzano il sabato, Padania e Folfiri o Folfox.

Nel corso della sua carriera, Manuel Agnelli collabora con diversi artisti, da Cristina Donà a Marco Parente, fino a Mina, La Crus, Patty Pravo, Verdena e Pitch. Il cantante fa il suo esordio anche nel mondo letterario pubblicando il volume I racconti del tubetto. La notorietà del grande pubblico arriva nel 2016 quando, a sorpresa, Manuel Agnelli accetta di ricoprire il ruolo di giudice nella decima edizione del talent show X Factor.

Ruolo che ricopre anche nell’undicesima edizione dove guida i Maneskin, la band con cui duetterà stasera, fino al secondo posto finale. Nel 2018 con un concerto evento Forum di Assago festeggia i 30 anni di carriera degli Afterhours. Pochi mesi dopo torna per la terza volta di fila a X Factor, abbandonando la trasmissione alla fine dell’edizione. Nel 2019 parte il tour An Evening with Manuel Agnelli, durante il quale porta nei teatri italiani uno spettacolo acustico, mentre nel 2020, dopo un anno di assenza, decide di ritornare nuovamente a X Factor.

Legato sentimentalmente a Francesca Risi, i due hanno una figlia, Emma. Nel 2021 Manuel Agnelli sarà ospite della terza puntata del Festival di Sanremo (qui tutte le notizie sulla kermesse) dove duetterà con i Maneskin sulle note del brano Amandoti dei CCCP.

