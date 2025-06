Makari 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (replica)

Questa sera, domenica 15 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata di Makari 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Marilù ha un antico amore. Si chiama Nino Ardente e, benché la loro relazione sia finita da molti anni, sono rimasti grandi amici. Nino, che in passato è stato un brillante editore, da tempo ha perso tutto e ora sbarca il lunario facendo il venditore ambulante di libri usati. Marilù gli vuole un gran bene e, malgrado l’orgoglio dell’altro, cerca di aiutarlo in ogni modo possibile. Ma una mattina, andando a fargli visita, lo trova cadavere, brutalmente assassinato nella sua auto.

Per Marilù è uno shock, un dolore enorme. Stando ai primi rilievi, per il vicequestore Randone è proprio Marilù la principale sospettata. Saverio e Piccionello dovranno faticare non poco per scagionare la loro carissima amica e affronteranno un’indagine in cui i dolorosi conflitti familiari di Nino s’intrecciano con la tutt’altro che chiara vicenda del suo fallimento di editore. Intanto, le cose fra Suleima e Saverio, a causa di Michela e Giulio, stanno cambiando eccome. A peggiorare il tutto giunge la visita dei genitori di Suleima e Alfonso, il vulcanico padre, si rivelerà tutt’altro che indulgente e benevolo col Lamanna.

Makari 3: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Makari 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Gioè: Saverio Lamanna

Domenico Centamore: Giuseppe “Peppe” Piccionello

Ester Pantano: Suleima Lynch

Antonella Attili: Marilù

Filippo Luna: vicequestore Giacomo Randone

Tuccio Musumeci: padre di Saverio

Serena Iansiti: Michela

Eugenio Franceschini: Giulio

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata di Makari 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.