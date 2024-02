Makari 3: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da domenica 18 febbraio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Makari 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Saverio Lamanna, lo “sbirro di penna”, insieme all’amata Suleima e al formidabile Piccionello, in questa terza stagione dovrà affrontare quattro nuovi casi di omicidio che hanno al centro la terribile faida fra due sue ex fidanzate (ne “Il fatto viene dopo”); un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina (“La città perfetta”); un antico amore di Marilù che viene ucciso nel corso di un festival letterario (“Tutti i libri del mondo”); un presunto incidente all’interno di un bellissimo centro termale (“La segreta alchimia”).

Saverio Lamanna non sarà, però, messo alla prova soltanto da questi delitti. Mai come adesso, infatti, Saverio e Suleima scopriranno che l’amore funziona proprio come la chimica: ci sono elementi che hanno una naturale capacità di attrarre e legarsi ad altri elementi, ma quando lo fanno distruggono i precedenti legami con altre sostanze. Ed è così che l’arrivo di due nuovi personaggi, Michela e Giulio, rischia di trasformarsi in una catastrofe per i due beniamini del pubblico. Perché Michela, se non ci fosse Suleima, sarebbe davvero perfetta per Saverio. E Giulio, se non ci fosse Saverio, sarebbe davvero perfetto per Suleima. In questo pericoloso gioco di affinità elettive, Peppe Piccionello, da vera Cassandra, sarà il solo a vederci chiaro fin dall’inizio. Ma riuscirà a impedire che avvenga l’irreparabile?

Makari 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Makari 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Gioè: Saverio Lamanna

Domenico Centamore: Giuseppe “Peppe” Piccionello

Ester Pantano: Suleima Lynch

Antonella Attili: Marilù

Filippo Luna: vicequestore Giacomo Randone

Tuccio Musumeci: padre di Saverio

Serena Iansiti: Michela

Eugenio Franceschini: Giulio

Location

Dove è stata girata (location) la fiction Makari 3 con protagonista Claudio Gioè in onda su Rai 1? “Non invidio a Dio il Paradiso perché sono ben soddisfatto di vivere in Sicilia”, scrisse Federico II di Svevia su questa terra. “Così è stato anche il paradiso per un regista, trovarsi a girare e fotografare una serie interamente ambientata nell’Isola delle Meraviglie”, le parole di Michele Soavi, regista della fiction di Rai 1.

“È stato impossibile non cedere al “mal di Sicilia” perché dopo poche settimane questi posti e questa gente ti rapiscono e ti fanno prigioniero proprio come succede al protagonista”. Per l’esattezza Màkari ci porta nella Sicilia occidentale e sullo schermo vedremo alcuni luoghi iconici del trapanese, la Tonnara di Scopello, la cittadina di Castellammare del Golfo e qualche scorcio di Macari, il borgo che dà il nome alla serie tv.

Ma scopriamo meglio il golfo di Màcari (o anche Mákari). Si tratta di una ridotta insenatura naturale lungo la costa nord-occidentale della Sicilia, estesa dal lato orientale del Monte Cofano fino a Capo San Vito, nei territori dei comuni di Custonaci e San Vito Lo Capo. E’ situato nella costa settentrionale della Sicilia ed è affacciato sul Mar Tirreno. La costa è preceduta dal golfo di Bonagia e la riserva naturale orientata Monte Cofano e prosegue dopo Capo San Vito con la Riserva naturale orientata dello Zingaro e poi il Golfo di Castellammare. Dal lato di monte Cofano vi è un’antica tonnara, quella di Cofano. La baia sabbiosa è denominata Santa Margherita. Al centro vi è il borgo marinaro di Màcari, che dà il nome al golfo stesso. Frazione del comune di San Vito lo Capo, dista circa 4 chilometri dal capoluogo comunale, e conta circa 450 abitanti.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Makari 3 su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima domenica 18 febbraio 2024; la quarta e ultima domenica 10 marzo 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 18 febbraio 2024

Seconda puntata: domenica 25 febbraio 2024

Terza puntata: domenica 3 marzo 2024

Quarta puntata: domenica 10 marzo 2024

Streaming e tv

Dove vedere Makari 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.