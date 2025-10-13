Lo Spaesato 2025: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Lo spaesato? La nuova edizione dello show condotto da Teo Mammuccari va in onda in prima visione e in prima serata su Rai 2 dal 13 ottobre 2025 alle ore 21.20. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera. Uno show che racconta l’Italia attraverso la comicità. Appuntamento ogni lunedì per sei settimane. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 13 ottobre 2025

Seconda puntata: 20 ottobre 2025

Terza puntata: 27 ottobre 2025

Quarta puntata: 3 novembre 2025

Quinta puntata: 10 novembre 2025

Sesta puntata: 17 novembre 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni episodio de Lo spaesato’ Appuntamento ogni lunedì in prima visione alle 21.20 su Rai 2. La chiusura è prevista per le 23.20. La durata è quindi di circa due ore.

Streaming e tv

Dove vedere Lo spaesato in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì dal 13 ottobre 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.