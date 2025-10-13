Lo Spaesato 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione. Anticipazioni, location, quante puntate, Teo Mammuccari, Rai 2

Torna con la seconda stagione de “Lo Spaesato”, il people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda ogni lunedì, dal 13 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città.

Anticipazioni e location

La nuova stagione parte da Fuscaldo, in provincia di Cosenza, con una puntata davvero “piccante”: riuscirà Teo Mammucari a mangiare la ‘nduja calabrese dopo le parole di Gino, l’allevatore di maiali: “Teo ti avviso: se assaggi questa ‘nduja, muori”? Riuscirà a vendere più pizzette al peperoncino di Claudio il panettiere? Riuscirà a imparare la lingua occitana, importata nove secoli fa dalla Francia e parlata ancora oggi proprio qui, in Calabria? Teo, inoltre, conoscerà i più accreditati rappresentanti della “Festa dei Matti”, scoprirà che cosa fa Babbo Natale in estate e ascolterà le più affascinanti leggende dei pescatori, che lo spingeranno ad “abbracciare” il mare più di quanto immaginava.

In questa nuova edizione, Teo non si limita a visitare i paesi, ma è alla ricerca del luogo perfetto in cui trasferirsi. Un paese dove ritrovare un senso di appartenenza, semplicità e comunità e dove la vita scorre al ritmo delle stagioni, delle feste di piazza e delle storie tramandate a voce. Vagando per i piccoli paesi, Teo incontra gli abitanti, vive insieme a loro esperienze curiose, si cimenta nei loro mestieri, nelle loro tradizioni, conosce le loro storie e – attraverso il suo sguardo dissacrante e affettuoso – li trasforma nei personaggi di una grande commedia popolare.

La cornice di questa avventura è la serata di stand-up comico nel teatro storico del paese, dove tutto prende forma. Gli abitanti si radunano in teatro per ascoltare Teo che racconta la sua esperienza, per guardare insieme a lui le clip di cui sono i protagonisti assoluti e per ridere dei suoi racconti. Tra una risata e l’altra, la vera domanda è: sarà questo il paese giusto per iniziare una nuova vita? Il programma è un adattamento di “Comedy on the edge”, uno dei formati comici più adattati in tutto il mondo.

Lo spaesato 2025: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni, ma quante puntate sono previste per Lo Spaesato 2025? Appuntamento su Rai 2 in prima serata dal 13 ottobre 2025 alle ore 21.20 per sei lunedì. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 13 ottobre 2025

Seconda puntata: 20 ottobre 2025

Terza puntata: 27 ottobre 2025

Quarta puntata: 3 novembre 2025

Quinta puntata: 10 novembre 2025

Sesta puntata: 17 novembre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Lo spaesato in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì dal 13 ottobre 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.