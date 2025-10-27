Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della terza puntata, 27 ottobre

Torna con la seconda stagione de Lo Spaesato, il people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda ogni lunedì, dal 13 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera, 27 ottobre.

Anticipazioni

“Lo Spaesato” stasera sarà a Pastena, pittoresco paese in provincia di Frosinone con molte attrattive, tra cui le celebri Grotte, e abitanti di grande vitalità. Qui Teo Mammucari non solo viaggia sul trattore, impara a mungere le mucche e a costruire le “ciocie”, le tipiche calzature locali che danno il nome alla Ciociaria, ma inizia a indagare sulla possibile presenza in paese di un lupo mannaro! Nonostante gli ostacoli, Teo porterà avanti la sua ricerca fino all’incredibile scoperta finale. Qualche indizio? Tenete d’occhio le Signore del forno e Fausto, il custode del Museo. Ma non perdetevi la romantica storia della bella Maria e lo spassoso gruppo-vacanze in gita alle Grotte. E attenti alle notti di luna piena!

Streaming e tv

Dove vedere Lo spaesato in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì dal 13 ottobre 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.