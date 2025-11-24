Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 22:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della sesta puntata

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della sesta puntata, 24 novembre

Torna con la seconda stagione de Lo Spaesato, il people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda ogni lunedì, dal 13 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera, 24 novembre.

Anticipazioni

In quest’ultima puntata Teo Mammucari visita la Valle del fiume Volturno, in provincia di Isernia (Molise), in una puntata “itinerante” ricca di divertimento e sorprese. I paesi protagonisti sono: Fornelli, Scapoli, Castelnuovo e Colli al Volturno. Tra le tante situazioni più “curiose”, Teo Mammuccari si troverà a dover viaggiare compresso in una piccola utilitaria, in compagnia di un allevatore e delle sue pecore. Farà i conti con un’antica leggenda, secondo la quale se l’asino di una speciale Confraternita molisana entra in casa e lascia un “ricordino”, si attende un anno fortunato. Inoltre sarà necessario richiedere l’intervento del VAR, in canoa, per capire se in testa si sia stati colpiti un ramo o un remo. In più, Teo scoprirà i migliori zampognari del mondo, lo “sceriffo degli orsi”, le campionesse di uncinetto e un favoloso gruppo di arzille signore canterine. In una puntata più che mai effervescente, la ciliegina sulla torta sarà una super-sorpresa romantica architettata da Teo, con tutto il suo cuore di “Spaesato”.

Streaming e tv

Dove vedere Lo spaesato in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì dal 13 ottobre 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 24 novembre
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 24 novembre
TV / Fast e Furious 8: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 24 novembre
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 24 novembre
TV / Fast e Furious 8: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il Commissario Ricciardi 3: trama e cast (anticipazioni) della quarta puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 24 novembre 2025
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Il Commissario Ricciardi 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 24 novembre
TV / Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata
Spettacoli / Enzo Iacchetti denunciato dall’Ucei per istigazione all’odio razziale: "Antisemitismo degno di Hitler"
Ricerca