Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della sesta puntata, 24 novembre

Torna con la seconda stagione de Lo Spaesato, il people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda ogni lunedì, dal 13 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera, 24 novembre.

Anticipazioni

In quest’ultima puntata Teo Mammucari visita la Valle del fiume Volturno, in provincia di Isernia (Molise), in una puntata “itinerante” ricca di divertimento e sorprese. I paesi protagonisti sono: Fornelli, Scapoli, Castelnuovo e Colli al Volturno. Tra le tante situazioni più “curiose”, Teo Mammuccari si troverà a dover viaggiare compresso in una piccola utilitaria, in compagnia di un allevatore e delle sue pecore. Farà i conti con un’antica leggenda, secondo la quale se l’asino di una speciale Confraternita molisana entra in casa e lascia un “ricordino”, si attende un anno fortunato. Inoltre sarà necessario richiedere l’intervento del VAR, in canoa, per capire se in testa si sia stati colpiti un ramo o un remo. In più, Teo scoprirà i migliori zampognari del mondo, lo “sceriffo degli orsi”, le campionesse di uncinetto e un favoloso gruppo di arzille signore canterine. In una puntata più che mai effervescente, la ciliegina sulla torta sarà una super-sorpresa romantica architettata da Teo, con tutto il suo cuore di “Spaesato”.

Streaming e tv

Dove vedere Lo spaesato in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì dal 13 ottobre 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.