Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della seconda puntata, 20 ottobre

Torna con la seconda stagione de Lo Spaesato, il people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda ogni lunedì, dal 13 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni

È la provincia di Catania la meta di Teo Mammucari nel nuovo appuntamento con “Lo Spaesato”. La destinazione finale è Trecastagni, a cui arriva passando prima dal borgo marinaro di Santa Maria La Scala e poi da Acireale, città barocca di assoluta bellezza. Teo conosce luoghi spettacolari, antiche tradizioni e paesani simpaticissimi. Fra trattative coi pescatori, cavalli imbizzarriti, cannoneggiamenti di feste patronali, pupi, carretti e mille altre avventure, Teo troverà anche il modo di fare finalmente felici due “cuori solitari”.

Streaming e tv

Dove vedere Lo spaesato in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì dal 13 ottobre 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.