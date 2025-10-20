Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:24
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della seconda puntata

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della seconda puntata, 20 ottobre

Torna con la seconda stagione de Lo Spaesato, il people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda ogni lunedì, dal 13 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni

È la provincia di Catania la meta di Teo Mammucari nel nuovo appuntamento con “Lo Spaesato”. La destinazione finale è Trecastagni, a cui arriva passando prima dal borgo marinaro di Santa Maria La Scala e poi da Acireale, città barocca di assoluta bellezza. Teo conosce luoghi spettacolari, antiche tradizioni e paesani simpaticissimi. Fra trattative coi pescatori, cavalli imbizzarriti, cannoneggiamenti di feste patronali, pupi, carretti e mille altre avventure, Teo troverà anche il modo di fare finalmente felici due “cuori solitari”.

Streaming e tv

Dove vedere Lo spaesato in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì dal 13 ottobre 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Blanca 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / Blanca 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Blanca 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / Blanca 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 20 ottobre
TV / Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Jack Reacher – La prova decisiva: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 20 ottobre 2025
TV / Ascolti tv domenica 19 ottobre: Makari 4, La notte nel cuore, Le Iene, Che tempo che fa
TV / Makari 4 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Makari 4: quante puntate, durata e quando finisce
Ricerca