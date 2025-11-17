Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:34
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della quinta puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della quinta puntata, 17 novembre

Torna con la seconda stagione de Lo Spaesato, il people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda ogni lunedì, dal 13 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera, 17 novembre.

Anticipazioni

Capitale del Barocco e patrimonio dell’Umanità Unesco, è Noto a ospitare Teo Mammuccari e “Lo Spaesato”. Mammucari viene a conoscenza di pratiche ancestrali in grado – secondo gli esperti locali – di guarire dai morsi velenosi, di eliminare ogni negatività e di regalare la felicità in amore, e spiega che, su questi argomenti, tutti si dividono in: Babbi (ovvero i creduloni) e Malfidati (cioè coloro che sono scettici). Eppure, a Noto l’apparecchio che rivela i fantasmi si è acceso, il pubblico del teatro ha visto coi suoi occhi quei pantaloni appesi al soffitto, e qualcuno di notte ha annodato le trecce ai cavalli! Tra filtri e pozioni, rabdomanti e peperoncini, si farà luce su tutti i misteri, fino alla spettacolare festa finale da milioni e milioni di petali colorati: la celeberrima Infiorata di Noto.

Streaming e tv

Dove vedere Lo spaesato in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì dal 13 ottobre 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Il testamento delle gemelle Kessler: “Vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate in un’unica urna”
Spettacoli / Addio alle gemelle Kessler, morte a 89 anni Alice ed Ellen: “Avevano deciso per il suicidio assistito”
TV / Ascolti tv domenica 16 novembre: Italia-Norvegia, La notte nel cuore, Report
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Il testamento delle gemelle Kessler: “Vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate in un’unica urna”
Spettacoli / Addio alle gemelle Kessler, morte a 89 anni Alice ed Ellen: “Avevano deciso per il suicidio assistito”
TV / Ascolti tv domenica 16 novembre: Italia-Norvegia, La notte nel cuore, Report
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 35esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 35esima puntata
TV / Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 16 novembre 2025, su Rai 3
TV / Odio l’estate: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 novembre 2025
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 16 novembre 2025
Ricerca