Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della quinta puntata, 17 novembre

Torna con la seconda stagione de Lo Spaesato, il people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda ogni lunedì, dal 13 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera, 17 novembre.

Anticipazioni

Capitale del Barocco e patrimonio dell’Umanità Unesco, è Noto a ospitare Teo Mammuccari e “Lo Spaesato”. Mammucari viene a conoscenza di pratiche ancestrali in grado – secondo gli esperti locali – di guarire dai morsi velenosi, di eliminare ogni negatività e di regalare la felicità in amore, e spiega che, su questi argomenti, tutti si dividono in: Babbi (ovvero i creduloni) e Malfidati (cioè coloro che sono scettici). Eppure, a Noto l’apparecchio che rivela i fantasmi si è acceso, il pubblico del teatro ha visto coi suoi occhi quei pantaloni appesi al soffitto, e qualcuno di notte ha annodato le trecce ai cavalli! Tra filtri e pozioni, rabdomanti e peperoncini, si farà luce su tutti i misteri, fino alla spettacolare festa finale da milioni e milioni di petali colorati: la celeberrima Infiorata di Noto.

Streaming e tv

Dove vedere Lo spaesato in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì dal 13 ottobre 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.