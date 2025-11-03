Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della quarta puntata

di Anton Filippo Ferrari
Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della quarta puntata, 3 novembre

Torna con la seconda stagione de Lo Spaesato, il people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda ogni lunedì, dal 13 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera, 3 novembre.

Anticipazioni

“Lo Spaesato”, il “people comedy show” di Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, nella puntata in onda oggi sarà a Gualdo Tadino, antico paese in provincia di Perugia. Arte, paesaggi, ottimo cibo e vivaci abitanti, di cui Teo Mammucari scopre ogni divertente segreto, a partire da quelli del mestiere di Alberto il tartufaio. Ma i tartufi sono solo l’antipasto, perché dai gualdesi che Teo incontra – dal guardiano del camposanto ai balestrieri dei celebri Giochi delle Quattro Porte – filtra una notizia inquietante: in zona si aggira una pericolosa pantera nera. Mammucari allora selezionerà gli uomini migliori per formare una squadra da “missione impossibile” e risolvere il problema. Si potrà anche conoscere così Giuseppe, ardimentoso “stripper” di mezza età. Ma anche nonna Vittoria, vera tifosa di calcio “ultrà”, a cui Teo regalerà – a sorpresa per tutti – la presenza di un grande campione.

Streaming e tv

Dove vedere Lo spaesato in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì dal 13 ottobre 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca