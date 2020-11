Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 8 novembre

Ottava puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21,20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti dell’ottava puntata di Live Non è la D’Urso 2020, in onda domenica 8 novembre 2020, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Questa sera tantissimi ospiti da Barbarella: si parlerà anche delle elezioni statunitensi con l’ex moglie del presidente uscente Ivana Trump e l’ex marito Rossano Rubicondi. Secondo le anticipazioni di Live Non è la d’Urso di stasera ci sarà un toccante omaggio dedicato all’attore romano Gigi Proietti con Heather Paris e altri ospiti. Guenda Goria sarà faccia a faccia con il padre e l’ex fidanzato. Occhi puntati anche sulla presunta fidanzata 22enne di Paolo Brosio da poco entrato al GF Vip. E ancora: attesa per il confronto tra Alba Parietti e l’ex marito Franco Oppini. Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 8 novembre 2020 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

