Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 6 dicembre

Tredicesima puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21,20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della tredicesima puntata di Live Non è la D’Urso 2020, in onda oggi, domenica 6 dicembre 2020, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Questa sera tantissimi ospiti da Barbarella, come sempre. Nella prima parte della trasmissione si parlerà dell’emergenza Coronavirus, con il nuovo Dpcm e le misure restrittive adottate dal Governo in vista delle festività natalizie. In studio e in collegamento esperti, giornalisti e politici. Spazio poi, secondo le anticipazioni, alla cronaca, con le ultime notizie sul caso Genovese. A Live nuove testimonianze.

Intanto per ricordare Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre, saranno ospiti suo figlio Diego Junior e la madre Cristiana Sinagra. Continuano a rincorrersi le notizie sulle cause della sua morte e le polemiche sulla sua eredità. Si dice che il campione abbia escluso l’ex moglie e due figlie dal testamento. Infine spazio al gossip: Gabriel Garko e Manuela Arcuri racconteranno cosa si cela dietro la loro storia d’amore e, ancora, nuovi sviluppi sulla travagliata storia tra Paolo Brosio e la sua fidanzata Maria Laura De Vitis, al centro di polemiche da diverse settimane. Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 6 dicembre 2020 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

