Live Non è la d’Urso 2021: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 24 gennaio

Questa sera, 24 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la diciassettesima puntata di Live Non è la d’Urso, la popolare trasmissione della domenica sera condotta da Barbara d’Urso. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della 17esima puntata di Live Non è la D’Urso, in onda oggi, domenica 24 gennaio 2021, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

La prossima puntata di Live di Barbara d’Urso sarà davvero ricca di ospiti. Prevista la presenza di Alessandra Mussolini e Agostina Belli. L’ex parlamentare farà un importante annuncio che sorprenderà molto tutti gli spettatori a casa; Agostina invece parlerà del giallo legato a sua madre. Poi ancora: Nicolò e Jacopo Zenga (fratelli di Andrea del GF Vip), i quali avranno un accesissimo confronto. Tornerà da Barbara d’Urso Federico Fashion Style con sua mamma. I due dovranno affrontare le temibilissime sfere. Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 24 gennaio 2021 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

