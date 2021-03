Live Non è la d’Urso 2021: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 21 marzo

Questa sera, 21 marzo 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la 27esima puntata di Live Non è la d’Urso, la popolare trasmissione della domenica sera condotta da Barbara d’Urso. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della 27esima puntata di Live Non è la D’Urso, in onda oggi, domenica 21 marzo 2021, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Nella puntata di stasera, come sempre, le pagine di attualità, gli aggiornamenti sulla situazione legata alla pandemia di Coronavirus, l’angolo delle ormai celebri d’Ursinterviste, gli scoop e tanti ospiti. Ospite della puntata Dayane Mello, fra le protagoniste del Grande Fratello VIP ed ora pronta ad affrontare le cinque sfere. A seguire Riccardo Fogli con sua moglie Karin Trentini. Si parlerà anche della polemica sul mancato omaggio a Stefano d’Orazio nella finale del Festival di Sanremo 2021. Poi la figlia di Paul Gascoigne (da qualche giorno sull’Isola dei Famosi), Bianca, si racconterà a cuore aperto a Barbara d’Urso. Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 21 marzo 2021 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

