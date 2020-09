Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 13 settembre

Prima puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21.20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive.

L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di Live Non è la D’Urso 2020, in onda domenica 13 settembre, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento. In primo piano verrà dato spazio a Fabrizio Corona, che torna in tv a un anno e mezzo dall’ultimo arresto. In studio, ci sarà Gina Lollobrigida che racconterà la sua verità insieme al suo assistente personale, Andrea Piazzolla. Tra gli ospiti di Live Non è la d’urso di stasera, troveremo anche Nicoletta Mantovani, vedova del grande tenore Luciano Pavarotti, che farà un importante annuncio.

Nello studio di Live inoltre, ci sarà anche una reunion imperdibile degli ex concorrenti della prima storica edizione del Grande Fratello, andata in onda vent’anni fa. Grande assente il compianto Pietro Taricone. Tra gli ospiti, infine, ci sarà anche Angela Chianello, diventata famosa sui social, quest’estate, per il suo tormentone “Non ce n’è Coviddi”. La casalinga di Mondello ha aperto il suo profilo Instagram, ottenendo un seguito eccezionale e forse inaspettato. In solo due giorni la donna ha quasi raggiunto i 180mila follower. La Chianello sarà dunque ospite della Carmelita Nazionale. Live Non è la D’Urso vi aspetta stasera, domenica 13 settembre 2020, alle ore 21,25 su Canale 5.

In tv e streaming

Dove vedere Live Non è la D’Urso in tv e streaming? Lo show di Barbara D’Urso va in onda, come detto, su Canale 5 a partire dalle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

