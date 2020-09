La signora di “Non c’è ne Coviddi” è diventata un’influencer su Instagram: boom di follower

L’account @angelachianello_real ha già superato i 100mila follower e cresce con un ritmo di 10 mila seguaci all’ora. Angela Chianello, la donna diventata famosa per la frase “Non ce n’è Coviddi” in diretta televisiva, “mamma a tempo pieno” secondo la sua bio di Instagram, è riuscita a diventare un’influencer in mezza giornata.

Finora, solo il Karaoke di Alessandra Amoroso, una delle poche persone seguite da Chianello su Instagram, è stato riprodotto più volte di “Buongiorno da Mondello” e “Non ce n’è Coviddi”.

Migliaia i commenti nei 5 scatti pubblicati questa mattina. “Sei molto simpatica, ciao dalla Germania” scrive Rosalba, “Angela regina indiscussa dell’estate 2020” commenta Luca. Qualcuno addirittura le chiede un video dove recita alcune delle frasi che l’hanno resa celebre.

La signora Angela nelle foto e nelle story caricate su Instagram non indossa mai la mascherina. Chianello non è certo un’antesignana dei negazionisti che ieri, 5 settembre, si sono riuniti a Roma come No Mask. Se quei manifestanti, seppure con storture logiche, un ragionamento sulla fase che stiamo vivendo l’hanno fatto, le risposte che la donna ha dato a favore di telecamera sono frutto di, appunto, leggerezza.

Troppa leggerezza, tant’è che lei stessa ritrattò ai microfoni di Barbara D’Urso. altro personaggio seguito da Chianello su Instagram: «Ho detto che non ce n’è Covid, non intendevo dire che il virus non esiste». Durante l’intervista, poi, disse anche: “Ho una bambina da tutelare”.

