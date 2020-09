Live Non è la d’Urso 2020 streaming e tv: dove vedere il programma di Barbara d’Urso

Parte questa sera, domenica 13 settembre 2020, la nuova edizione di Live Non è la d’Urso, il programma della domenica sera di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. In studio come sempre i personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca, che si racconteranno e si confronteranno in diretta. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma come fare per vedere Live Non è la d’Urso in diretta tv e in streaming? Scopriamolo insieme.

In tv

Live Non è la D’Urso va in onda ogni domenica sera a partire dal 13 settembre 2020 in prima serata su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset è visibile in chiaro per tutto al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, ma anche in HD al canale 505. Sul satellite è disponibile sulla piattaforma Tivusat e su Sky, al canale 105 del decoder.

Live Non è la d’Urso streaming e on demand

Per chi non fosse a casa, nessun problema. Potete seguire la nuova edizione della trasmissione di Barbara D’Urso in diretta streaming grazie alla piattaforma MediasetPlay, disponibile gratuitamente su pc, smartphone, tablet e smart tv. Inoltre, sempre con Mediaset Play è possibile rivedere in qualsiasi momento le puntate di Non è la D’Urso grazie alla funzione on demand.

Live Non è la d’Urso streaming: Anticipazioni

Tanti gli ospiti che calcheranno lo studio di Live. Tornano poi le temutissime sfere, per l’avvincente “uno contro uno”, che vede un ospite contrapporsi con i cinque “sferati”, suddivisi tra chi è a favore e chi critica le sue posizioni. Nella prima puntata di Live Non è la d’Urso del 13 settembre, ad esempio, ci saranno Fabrizio Corona, Gina Lollobrigida che racconterà la sua verità insieme al suo assistente personale, Andrea Piazzolla. E ancora Nicoletta Mantovani, vedova del grande tenore Luciano Pavarotti, che farà un importante annuncio.

Nello studio di Live inoltre, ci sarà anche una reunion imperdibile degli ex concorrenti della prima storica edizione del Grande Fratello. Infine spazio ad Angela Chianello, diventata famosa sui social, quest’estate, per il suo tormentone “Non ce n’è Coviddi”. La casalinga di Mondello ha aperto il suo profilo Instagram, ottenendo un seguito eccezionale e forse inaspettato. In solo due giorni la donna ha quasi raggiunto i 180mila follower.

Le anticipazioni complete della prima puntata

Potrebbero interessarti Shark – Il primo squalo: trama, cast, trailer e streaming del film A casa tutti bene: trama, cast, trailer e streaming del film di Muccino stasera su Rai 1 A casa tutti bene: la trama del film di Gabriele Muccino in onda su Rai 1