Live non è la d’Urso: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 2 dicembre 2019 su Canale 5

LIVE NON È LA D’URSO ANTICIPAZIONI – Torna stasera, lunedì 2 dicembre 2019, Live Non è la d’Urso, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso e in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5. Come ogni settimana, spazio a ospiti di vario genere, dal mondo dello spettacolo ai cantanti, dai protagonisti del gossip agli esponenti politici.

La trasmissione, dopo il grande successo della passata edizione, dettato soprattutto dal clamore del caso Prati, in questa seconda stagione sta faticando dal punto di vista degli ascolti, tanto che Mediaset ha deciso di spostarlo dalla sua collocazione iniziale della domenica al lunedì.

Live non è la d’Urso si sposta al lunedì: il comunicato

Il format della trasmissione è quello ormai ben consolidato: tra gli elementi chiave sono le sfere, con la presenza di vari personaggi pronti a confrontarsi con l’ospite di turno, tra favorevoli e contrari, per l’accesissimo Uno contro tutti.

E ancora l’interazione con il pubblico a casa grazie al Live sentiment, vale a dire la possibilità per gli spettatori di dare il proprio “mi piace” e “non mi piace” attraverso l’app di MediasetPlay ed eleggere così il proprio preferito.

Ma quali sono le anticipazioni di questo lunedì, 2 dicembre 2019? Quali ospiti intratterranno il pubblico di Canale 5?

Live non è la D’Urso anticipazioni: gli ospiti della puntata di oggi

Saranno tantissimi gli ospiti della puntata di stasera, 2 dicembre 2019. In primis Ivana Trump e Rossano Rubicondi contro le cinque “agguerritissime” sfere. Poi ancora Mercedesz ed Eva Henger nuovamente sotto i riflettori: a distanza di sette giorni sull’incredibile rivelazione sulla reale identità del suo padre biologico, gli strascichi polemici della madre via social e l’ospitata a Domenica Live, la ventottenne romana si confronta con sua madre, che non ha gradito la scelta di rivelare pubblicamente di non essere la figlia di Riccardo Schicchi. Ci sarà una testimonianza choc che potrebbe sparigliare le carte.

Potrebbero interessarti Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: trama, cast e streaming Live Non è la d’Urso, gli ospiti della puntata di stasera 2 dicembre 2019 I Medici 3, trama e anticipazioni della prima puntata in onda lunedì 2 e martedì 3 dicembre

Wanna Marchi e Lele Mora tornano a sedersi sul divano del programma di Canale 5 per confrontarsi, insieme, con le sfere. È giusto che i vip che sono stati in carcere e hanno pagato il conto con la giustizia abbiano una seconda possibilità? Questa sera la risposta.

Appuntamento dunque stasera 2 dicembre 2019 con una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, dalle ore 21,20 su Canale 5.