L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 11 settembre

Questa sera, venerdì 11 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Convinto da Nergis, madre di Melek, Serhat decide di divorziare per non farla soffrire oltre e liberarla dall’assurda situazione in cui l’ha trascinata, così che possa tornare alla sua vita a Istanbul. Quando Melek scopre l’intrigo, affronta i genitori e rientra alla villa Yelduran, decisa a restare con Serhat a qualunque costo. Nergis tenta allora l’ultima carta: minaccia Sultan di rivelare a Serhat che Yildiz e Melek sono sorelle, alzando la posta e mettendo tutti davanti a una verità capace di cambiare gli equilibri.

Melek riceve una terribile notizia, che potrebbe cambiarla per sempre. Ha di fronte a sè una grande sfida da affrontare e il futuro è incredibilmente incerto. Yildiz cerca di tornare alla normalità, ma scopre presto che forse non potrà mai essere una semplice studentessa. Serhat cerca di mantenere la sua posizione e di stare accanto a entrambe le donne della sua vita. Asir, nel frattempo, si dedica a nuove conoscenze, non passando certamente inosservato.

Melek accusa Meryem di aver ucciso i suoi genitori dopo averla minacciata al telefono, ma nessuno inizialmente le crede. Serhat promette di scoprire la verità, mentre i sospetti portano a un uomo, Cebrail, coinvolto nell’omicidio. Tuttavia, la situazione si complica: Cebrail viene eliminato prima di poter parlare, alimentando ulteriormente i dubbi. Nel frattempo, si scopre che Meryem ha davvero ordinato l’omicidio per proteggere un segreto pericoloso: Melek e Yildiz sono sorelle e Melek è in realtà figlia di Ziyan, che anni prima aveva abusato di Sevde. Parallelamente, Melek, incinta e stremata dal dolore, decide di lasciare Urfa per proteggere suo figlio e garantirgli una vita lontana da violenza e vendette. Tuttavia, Sultan cerca di fermarla, sostenendo che il bambino appartiene alla loro stirpe.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 11 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.