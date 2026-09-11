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L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 11 settembre

Questa sera, venerdì 11 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Convinto da Nergis, madre di Melek, Serhat decide di divorziare per non farla soffrire oltre e liberarla dall’assurda situazione in cui l’ha trascinata, così che possa tornare alla sua vita a Istanbul. Quando Melek scopre l’intrigo, affronta i genitori e rientra alla villa Yelduran, decisa a restare con Serhat a qualunque costo. Nergis tenta allora l’ultima carta: minaccia Sultan di rivelare a Serhat che Yildiz e Melek sono sorelle, alzando la posta e mettendo tutti davanti a una verità capace di cambiare gli equilibri.

Melek riceve una terribile notizia, che potrebbe cambiarla per sempre. Ha di fronte a sè una grande sfida da affrontare e il futuro è incredibilmente incerto. Yildiz cerca di tornare alla normalità, ma scopre presto che forse non potrà mai essere una semplice studentessa. Serhat cerca di mantenere la sua posizione e di stare accanto a entrambe le donne della sua vita. Asir, nel frattempo, si dedica a nuove conoscenze, non passando certamente inosservato.

Melek accusa Meryem di aver ucciso i suoi genitori dopo averla minacciata al telefono, ma nessuno inizialmente le crede. Serhat promette di scoprire la verità, mentre i sospetti portano a un uomo, Cebrail, coinvolto nell’omicidio. Tuttavia, la situazione si complica: Cebrail viene eliminato prima di poter parlare, alimentando ulteriormente i dubbi. Nel frattempo, si scopre che Meryem ha davvero ordinato l’omicidio per proteggere un segreto pericoloso: Melek e Yildiz sono sorelle e Melek è in realtà figlia di Ziyan, che anni prima aveva abusato di Sevde. Parallelamente, Melek, incinta e stremata dal dolore, decide di lasciare Urfa per proteggere suo figlio e garantirgli una vita lontana da violenza e vendette. Tuttavia, Sultan cerca di fermarla, sostenendo che il bambino appartiene alla loro stirpe.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 11 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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