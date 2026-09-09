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Rino Gaetano – Sempre più blu: tutto quello che c’è da sapere sul documentario

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Rino Gaetano – Sempre più blu: anticipazioni, cast e streaming del documentario

Questa sera, mercoledì 9 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Rino Gaetano – Sempre più blu, documentario diretto da Giorgio Verdelli uscito al cinema il 24 novembre 2025. Un viaggio nella vita e nell’opera di un artista che con ironia, sarcasmo e poesia ha fotografato le contraddizioni dell’Italia degli anni ’70. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Rino Gaetano è scomparso prematuramente ma le sue canzoni e la sua personalità sono ancora vive e stimolano riflessioni e confronti in chi si accosta alle sue produzioni. Il documentario ne propone anche gli aspetti meno noti grazie ad un amplissimo e talora inedito materiale. Al documentario hanno partecipato Alessandro Gaetano, Carlo Massarini, Sergio Cammariere, Tony Esposito, Danilo Rea, Lucio Corsi, Claudio Santamaria, Dario Brunori, Valeria Solarino.

Streaming e tv

Dove vedere Rino Gaetano – Sempre più blu in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – mercoledì 9 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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