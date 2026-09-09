Rino Gaetano – Sempre più blu: anticipazioni, cast e streaming del documentario

Questa sera, mercoledì 9 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Rino Gaetano – Sempre più blu, documentario diretto da Giorgio Verdelli uscito al cinema il 24 novembre 2025. Un viaggio nella vita e nell’opera di un artista che con ironia, sarcasmo e poesia ha fotografato le contraddizioni dell’Italia degli anni ’70. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Rino Gaetano è scomparso prematuramente ma le sue canzoni e la sua personalità sono ancora vive e stimolano riflessioni e confronti in chi si accosta alle sue produzioni. Il documentario ne propone anche gli aspetti meno noti grazie ad un amplissimo e talora inedito materiale. Al documentario hanno partecipato Alessandro Gaetano, Carlo Massarini, Sergio Cammariere, Tony Esposito, Danilo Rea, Lucio Corsi, Claudio Santamaria, Dario Brunori, Valeria Solarino.

Streaming e tv

Dove vedere Rino Gaetano – Sempre più blu in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – mercoledì 9 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.