La legge di Lidia Poët streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, mercoledì 9 settembre 2026, alle ore 22,45 su Rai 2 va in onda La legge di Lidia Poët, la terza puntata della serie evento (già trasmessa su Netflix) in sei episodi ispirata alla figura della prima donna italiana ad aver ottenuto l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati. Alla regia Matteo Rovere e Letizia Lamartire. Dove vedere La legge di Lidia Poët in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda martedì 1 e 8 e mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 22,45 su Rai 2.

La legge di Lidia Poët streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per La legge di Lidia Poët su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (6 episodi in totale): la prima martedì 1 settembre 2026; la terza e ultima – salvo cambi di programmazione – mercoledì 9 settembre 2026. Di seguito la programmazione completa: