La legge di Lidia Poët: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, mercoledì 9 settembre 2026, alle ore 22,45 su Rai 2 va in onda la terza puntata de La legge di Lidia Poët, la serie evento (già trasmessa su Netflix) in sei episodi ispirata alla figura della prima donna italiana ad aver ottenuto l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati. Alla regia Matteo Rovere e Letizia Lamartire. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quinto episodio

Margherita Sangiacomo chiede a Lidia di difendere una nuova detenuta, Azzurra, una prostituta accusata di aver ucciso un suo cliente, Achille Castelnuovo. Lidia scoprirà che in realtà a commettere l’errore di odio è stato Massimo Chiaia, socio di Castelnuovo, e con uno stratagemma riesce a farlo arrestare in flagrante. Lidia è turbata quando viene arrestato Jacopo con cui sta avendo un flirt.

Sesto episodio

Jacopo è accusato di aver ucciso Maya Cristallo, una prostituta che Lidia scopre in realtà essere Giorgia Villa, una spia dei servizi segreti militari arruolata dal generale Valery. Jacopo racconta a Lidia e Enrico di aver nascosto gli anarchici evasi: Nicole, una sua ex fiamma, e Louis che Giorgia aveva fatto arrestare tempo prima in Francia. Lidia sospetta che Louis abbia ucciso Giorgia per vendicarsi e che la colpa sarebbe poi ricaduta su Jacopo il quale per sbaglio si trovava nel bordello. Nicole e Louis stanno per scappare da Torino a bordo di un treno merci sul quale sale a bordo di nascosto anche Lidia. L’avvocata cerca di fermarli ma nella colluttazione Louis vola fuori dal treno in corsa morendo. Lidia si rialza e, puntandole una pistola contro, convince Nicole a costituirsi per salvare Jacopo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato da Lidia che decide di lasciare casa del fratello.

La legge di Lidia Poët: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata de La legge di Lidia Poët, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matilda De Angelis: Lidia Poët

Eduardo Scarpetta: Jacopo Barberis

Pier Luigi Pasino: Enrico Poët

Sara Lazzaro: Teresa Barberis

Sinéad Thornhill: Marianna Poët

Dario Aita: Andrea Caracciolo

Gianmarco Saurino: Pierluigi Fourneau

Liliana Bottone: Grazia Fontana

Ninni Bruschetta: Giovanni Cantamessa

Streaming e tv

Dove vedere La legge di Lidia Poët in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda martedì 1 e 8 e mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 22,45 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.