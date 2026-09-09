Ascolti tv martedì 8 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 8 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda La legge di Lidia Poet. Su Rai 2 La furia di un uomo. Su Rai 3 Mi manda Rai Tre. Su Rete 4 Verità nascoste. Su Canale 5 Super Karaoke. Su Italia 1 Colombiana. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 8 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv martedì 8 settembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 La Legge di Lidia Poët interessa 1.508.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Canale5 Super Karaoke conquista 1.928.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 La furia di un uomo – Wrath of Man intrattiene 824.000 spettatori pari al 5.4%. Su Italia1 Colombiana incolla davanti al video 757.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3, dopo la presentazione (854.000 – 4.8%), Mi Manda Raitre Presenta segna 1.063.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Verità Nascoste totalizza 831.000 spettatori (7.4%). Su La7 In Onda – Speciale In Trincea raggiunge 501.000 spettatori e il 2.9%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 3.447.000 spettatori (18.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.471.000 – 19.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.226.000 spettatori pari al 23.2%. Su Rai2 TG2 Post registra 514.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 831.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 924.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.230.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 890.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 803.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.194.000 spettatori (6.6%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.181.000 spettatori pari al 21.2%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.411.000 spettatori pari al 24.7%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.370.000 spettatori (14.6%), mentre Caduta Libera convince 1.744.000 spettatori (14.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (328.000 – 3.6%), Blue Bloods è seguito da 396.000 spettatori con il 3.4% nel primo episodio e 535.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 405.000 spettatori (3.7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 519.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.181.000 spettatori (15.4%). A seguire Blob segna 870.000 spettatori (5.5%) e Il Provinciale sigla 703.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 802.000 spettatori (6%), mentre La Promessa intrattiene 924.000 spettatori (5.8%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 161.000 spettatori pari all’1.4%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL