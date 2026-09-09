Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.181.000 spettatori pari al 21.2%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.411.000 spettatori pari al 24.7%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.370.000 spettatori (14.6%), mentre Caduta Libera convince 1.744.000 spettatori (14.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (328.000 – 3.6%), Blue Bloods è seguito da 396.000 spettatori con il 3.4% nel primo episodio e 535.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 405.000 spettatori (3.7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 519.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.181.000 spettatori (15.4%). A seguire Blob segna 870.000 spettatori (5.5%) e Il Provinciale sigla 703.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 802.000 spettatori (6%), mentre La Promessa intrattiene 924.000 spettatori (5.8%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 161.000 spettatori pari all’1.4%.