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Super Karaoke 2026: anticipazioni e ospiti della prima puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Super Karaoke 2026: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming

Questa sera, martedì 8 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Super Karaoke 2026, la nuova edizione dello storico format canoro lanciato da Fiorello negli Anni 90. Le registrazioni delle puntate si svolgeranno il 3-4-5 settembre 2026 al Resentello a Ventimiglia. Alla conduzione Michelle Hunziker. Tre serate in cui le persone del pubblico si esibiscono cantando i brani dei loro artisti preferiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

C’è una novità rispetto al “Karaoke” di Fiorello: sul palco insieme con i concorrenti cantano anche alcuni grandi nomi della musica italiana. Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji & Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi saranno gli artisti protagonisti del Super Karaoke di Ventimiglia. “Gli artisti affiancheranno i cantanti amatoriali, che spero siano numerosi e provengano da Ventimiglia e dalla Liguria – ha spiegato il sindaco Flavio Di Muro –. Si alterneranno nei tre giorni in un piazzale del Resentello completamente riorganizzato per accogliere questa grande manifestazione”.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Super Karaoke 2026 su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima martedì 8 settembre 2026; la seconda martedì 15 settembre 2026; la terza e ultima martedì 22 settembre 2026.

Streaming e tv

Dove vedere Super Karaoke 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 8 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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