Ascolti tv lunedì 7 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 7 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 3 Io sono 1. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Temptation island e poi… e poi… Su Italia 1 Killer Elite. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 7 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.